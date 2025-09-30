BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos
Ambulancia del Sacyl. BC

Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la agresión, que tuvo lugar a medianoche en la calle San Francisco, pero por el momento no hay detenidos

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:27

Un joven de 25 años de edad tuvo que ser trasladado anoche de urgencia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar herido por una presunta agresión por arma blanca acontecida en la zona de Vadillos, en pleno casco urbano de la capital provincial. La Policía Nacional ha abierto una investigación, pero por el momento no se han practicado detenciones.

El suceso tuvo lugar al filo de la media noche en la calle San Francisco, en pleno centro de la capital. Allí, una llamada alertó al Servicio de Emergencias 1-1-2 de la presencia de un joven con una fea herida en el cuello, por la que sangraba con profusión.

Inmediatamente, hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Burgos, así como personal médico del Sacyl, que desplazó una UVI móvil. Una vez allí, los facultativos atendieron al varón, que estaba sangrando, y posteriormente lo trasladaron al hospital.

Más sucesos en Burgos

Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos

Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos

Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos

Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos

Detenido en Burgos un joven por el robo en dos iglesias de Cantabria

Detenido en Burgos un joven por el robo en dos iglesias de Cantabria

Según confirman fuentes consultadas por BURGOSconecta, el joven fue dado de alta de madrugada tras ser atendido en el centro hospitalario.

Paralelamente, la Policía Nacional se hacía cargo de la investigación, recabando testimonios y buscando pruebas. Por el momento no se han practicado detenciones ni se ha localizado el arma blanca con la que presuntamente se produjo la agresión, si bien, sí que se han obtenido algunos detalles que podrían permitir el esclarecimiento del caso.

En principio, el suceso se está investigando como un supuesto delito de lesiones, según confirman fuentes policiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa
  2. 2 Muere Chema Gómez, la sonrisa de los despachos del PP de Burgos
  3. 3 Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos
  4. 4 Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos
  5. 5 Los buses que son gratis en Burgos desde este martes
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos
  7. 7 Burgos pulveriza su récord con el mayor número de turistas en verano desde que hay registros
  8. 8 Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos
  9. 9 Orbaneja del Castillo aspira a convertirse Conjunto Histórico Artístico
  10. 10 Las bicicletas ya pueden rodar por el carril bici de la avenida Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos

Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos