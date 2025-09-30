Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la agresión, que tuvo lugar a medianoche en la calle San Francisco, pero por el momento no hay detenidos

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 30 de septiembre 2025, 09:27 | Actualizado 10:32h.

Un joven de 25 años de edad tuvo que ser trasladado anoche de urgencia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar herido por una presunta agresión por arma blanca acontecida en la zona de Vadillos, en pleno casco urbano de la capital provincial. La Policía Nacional ha abierto una investigación, pero por el momento no se han practicado detenciones.

El suceso tuvo lugar al filo de la media noche en la calle San Francisco, en pleno centro de la capital. Allí, una llamada alertó al Servicio de Emergencias 1-1-2 de la presencia de un joven con una fea herida en el cuello, por la que sangraba con profusión.

Inmediatamente, hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Burgos, así como personal médico del Sacyl, que desplazó una UVI móvil. Una vez allí, los facultativos atendieron al varón, que estaba sangrando, y posteriormente lo trasladaron al hospital.

Según confirman fuentes consultadas por BURGOSconecta, el joven fue dado de alta de madrugada tras ser atendido en el centro hospitalario.

Paralelamente, la Policía Nacional se hacía cargo de la investigación, recabando testimonios y buscando pruebas. Por el momento no se han practicado detenciones ni se ha localizado el arma blanca con la que presuntamente se produjo la agresión, si bien, sí que se han obtenido algunos detalles que podrían permitir el esclarecimiento del caso.

En principio, el suceso se está investigando como un supuesto delito de lesiones, según confirman fuentes policiales.