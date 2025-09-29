BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Algunos objetos sustraídos por el presunto ladrón de Villarcayo en dos iglesias de Cantabria. BC

Detenido en Burgos un joven por el robo en dos iglesias de Cantabria

La Guardia Civil localizaba al varón de 27 años en Villarcayo y recuperaba el total de los efectos sustraídos en dos templos de Campoo de Yuso

Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:58

Un joven ha sido detenido en Burgos por el robo con fuerza en dos iglesias de un pueblo de Cantabria. La Guardia Civil procedía a la detención de un varón de 27 años como presunto autor de los hechos ocurridos en el municipio de Campoo de Yuso.

Durante la investigación se pudo recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, siendo todos ellos objetos eclesiásticos. Los mismos habían sido arrojados en zonas próximas a estas iglesias.

El suceso ocurrió el pasado 8 de septiembre cuando, mediante el uso de la fuerza en las puertas de acceso a las iglesias, se produjo el robo de diferentes objetos. Parte de ellos fueron recuperados el mismo día y el resto se hallaron en una cuneta próxima a uno de los templos al día siguiente.

De la investigación se hizo cargo el Equipos ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega, averiguando el vehículo con el que se pudo desplazar el autor de los hechos. Gestiones posteriores permitieron conocer su identidad y que residía en alguna localidad de la provincia de Burgos cercana a Cantabria.

Esas mismas indagaciones confirmaron que esta persona se encontraba en la localidad de Villarcayo donde finalmente fue localizado y detenido la semana pasada por efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Cantabria desplazados al lugar. Durante las actuaciones se contó con la colaboración de agentes de la Guardia Civil de Villarcayo. Los objetos recuperados han sido devueltos al cura párroco de estas iglesias.

