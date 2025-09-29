Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos Una mujer de 58 años resulta herida después de que el autobús en el que viajaba impactara con un coche

Una mujer de 58 años de edad ha resultado herida leve esta mañana como consecuencia de una colisión entre un turismo y un autobús de línea en Burgos capital.

El accidente ha tenido lugar al filo de las 10:30 horas en la calle Condesa Mencía, muy cerca de la glorieta de enlace con la avenida Islas Baleares, en el barrio del G-3.

En ese punto, ambos vehículos se han visto implicados en una colisión y una de las pasajeras del autobús ha resultado herida, manifestando dolor en una rodilla.

Una vez dada la voz de alarma, hasta allí se han desplazado dotaciones de la Policía Local de Burgos, así como agentes de la Policía Nacional y efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, encargados de atender a la mujer.

