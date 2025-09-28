Herido un varón tras sufrir una caída de su motocicleta en Burgos
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 189 de la autovía A-1 en dirección Burgos
Burgos
Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:30
Un hombre de 45 años ha resultado herido tras precipitarse mientras circulaba con su motocicleta en la autovía A-1. El accidente se ha producido a la altura de la localidad burgalesa de Cilleruelo de Abajo.
A las 18:43, el Servicio de Emergencia 1-1-2 recibía la llamada sobre lo acontecido en el kilómetro 189 de la vía, en dirección a Burgos. El varón estaba consciente, pero requería de asistencia médica al mostrar dolor en un hombro.
Hasta el lugar se han desplazado miembros de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias, Sacyl, que han enviado una ambulancia al lugar para atender al motorista.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.