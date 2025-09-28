Herido un varón tras sufrir una caída de su motocicleta en Burgos El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 189 de la autovía A-1 en dirección Burgos

Un hombre de 45 años ha resultado herido tras precipitarse mientras circulaba con su motocicleta en la autovía A-1. El accidente se ha producido a la altura de la localidad burgalesa de Cilleruelo de Abajo.

A las 18:43, el Servicio de Emergencia 1-1-2 recibía la llamada sobre lo acontecido en el kilómetro 189 de la vía, en dirección a Burgos. El varón estaba consciente, pero requería de asistencia médica al mostrar dolor en un hombro.

Hasta el lugar se han desplazado miembros de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias, Sacyl, que han enviado una ambulancia al lugar para atender al motorista.