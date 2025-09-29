BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Los dos accidentes se han producido en un intervalo de tres horas en Burgos. BC

Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos

Los sucesos se han producido en Villalonquéjar y en la calle Vitoria este lunes por la tarde

Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:41

Dos motoristas han resultado heridos este lunes por la tarde en dos accidentes de tráfico registrados en Burgos en un intervalo de tres horas. El primer suceso se ha producido en Villalonquéjar, en la calle Gregorio López Bravo, en la rotonda del Ubisa, cuando el conductor de una moto se ha salido de la vía.

El 112 recibía una llamada a las 13:45 horas alertando del accidente y solicitando asistencia para el motorista que se hallaba consciente. Hata el lugar se han desplazado la Policía Local de Burgos y una ambulancia de soporte vital básico.

El segundo suceso ha tenido lugar a las 17:13 horas a la altura del número 45 de la Calle Vitoria. El servicio del 112 recibía un aviso explicando la colisión entre un turismo y una motocicleta.

El alertante solicitaba asistencia para el motorista, varón de 41 años, que estaba consciente y que presentaba una hemorragia en una mano. El 112 daba aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar.

