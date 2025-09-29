BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado un helicóptero sanitario. BC

Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

La colisión ha ocurrido en San Martín de Ubierna, a las 17:34 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:25

Dos personas han resultado heridas este lunes por la tarde en un accidente en la carretera N-627, en Burgos. El suceso ha ocurrido a las 17:34 horas en San Martín de Ubierna, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un camión pequeño y un turismo en el kilómetro 19 de esta vía, en la bifurcación con la carretera N-623.

El alertante solicitaba asistencia para los ocupantes del coche, un hombre y una mujer de unos 75 años que se hallaban conscientes. Además, indicaban que la mujer no podía abandonar el vehículo porque la puerta se hallaba bloqueada quedando atrapada en su interior.

El 112 daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

