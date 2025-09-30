BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia
Ambulancia del Sacyl. BC

Herido el conductor de un patín tras una colisión contra un coche en Burgos

Los servicios de emergencia trasladan al herido al hospital

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:35

Un varón ha resultado herido a primera hora de la mañana de este martes como consecuencia de una colisión entre un turismo y un patín en Burgos capital.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 9:15 horas, cuando se ha dado aviso de un accidente de circulación en la glorieta Cortes de Fuensaldaña, en la intersección entre la calle Severo Ochoa y la avenida de Castilla y León.

Como consecuencia del choque, el conductor del patín ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza, y aunque en el momento de la alerta estaba consciente, presentaba una herida.

Más sucesos en Burgos

Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos

Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos

Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos

Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos

Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos

Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos

Inmediatamente se han trasladado hasta el lugar sendas dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local de Burgos, así como personal sanitario del Sacyl.

Una vez atendido en el lugar, el varón ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU), mientras los agentes municipales tramitaban el correspondiente atestado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa
  2. 2 Muere Chema Gómez, la sonrisa de los despachos del PP de Burgos
  3. 3 Los buses que son gratis en Burgos desde este martes
  4. 4 Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos
  5. 5 Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos
  6. 6 Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos
  7. 7 Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos
  8. 8 El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano
  9. 9 Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos
  10. 10 Las bicicletas ya pueden rodar por el carril bici de la avenida Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido el conductor de un patín tras una colisión contra un coche en Burgos

Herido el conductor de un patín tras una colisión contra un coche en Burgos