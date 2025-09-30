Herido el conductor de un patín tras una colisión contra un coche en Burgos Los servicios de emergencia trasladan al herido al hospital

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 30 de septiembre 2025, 12:35

Un varón ha resultado herido a primera hora de la mañana de este martes como consecuencia de una colisión entre un turismo y un patín en Burgos capital.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 9:15 horas, cuando se ha dado aviso de un accidente de circulación en la glorieta Cortes de Fuensaldaña, en la intersección entre la calle Severo Ochoa y la avenida de Castilla y León.

Como consecuencia del choque, el conductor del patín ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza, y aunque en el momento de la alerta estaba consciente, presentaba una herida.

Inmediatamente se han trasladado hasta el lugar sendas dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local de Burgos, así como personal sanitario del Sacyl.

Una vez atendido en el lugar, el varón ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU), mientras los agentes municipales tramitaban el correspondiente atestado.