Herida una mujer tras un atropello en Miranda

Una mujer de unos 40 años de edad ha resultado herida a primera hora de la mañana de este jueves como consecuencia de un atropello acontecido en la glorieta de la Guardia Civil, en la intersección entre la calle Vitoria y la travesía de la N-1, en Miranda de Ebro.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar a las 8:30 horas, cuando se ha recibido una llamada alertando del atropello de un turismo a una mujer.

Inmediatamente se han trasladado hasta el lugar sendas dotaciones de la Policía Local de Miranda, así como de la Policía Nacional y de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Una vez allí, y mientras los agentes tramitaban el atestado, los facultativos sanitarios han atendido a la mujer.

