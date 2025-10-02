BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ambulancia del Sacyl. BC

Herida una mujer tras un atropello en Miranda

Una mujer de unos 40 años de edad ha tenido que ser atendida tras un atropello en la glorieta de la Guardia Civil

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:36

Una mujer de unos 40 años de edad ha resultado herida a primera hora de la mañana de este jueves como consecuencia de un atropello acontecido en la glorieta de la Guardia Civil, en la intersección entre la calle Vitoria y la travesía de la N-1, en Miranda de Ebro.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar a las 8:30 horas, cuando se ha recibido una llamada alertando del atropello de un turismo a una mujer.

Inmediatamente se han trasladado hasta el lugar sendas dotaciones de la Policía Local de Miranda, así como de la Policía Nacional y de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Una vez allí, y mientras los agentes tramitaban el atestado, los facultativos sanitarios han atendido a la mujer.

