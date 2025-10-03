BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Investigada en Burgos por denunciar un supuesto fraude por internet y engañar así a su banco

La Guardia Civil comprobó que la mujer había aceptado voluntariamente una suscripción online y utilizó la denuncia para recuperar más de 200 euros de su entidad bancaria

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:59

Comenta

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en Burgos a una mujer de 41 años como presunta autora de un delito de denuncia falsa. La investigada denunció un supuesto fraude por internet, pero las pesquisas policiales confirmaron que había suscrito voluntariamente un servicio online y utilizó la denuncia para lograr que su banco le devolviera más de 200 euros. Los hechos han ocurrido en la comarca de la Ribera.

Los hechos se iniciaron semanas atrás, cuando la ahora investigada se presentó en dependencias del Puesto de Aranda de Duero para manifestar haber sido víctima de un fraude cometido a través de internet.

Según explicó, se habían realizado una serie de pagos con su tarjeta bancaria –cuyo importe total ascendía hasta los 210 euros- a favor de una página web dedicada a la edición de texto, afirmando que se trataba de operaciones indebidas que habían sido llevadas a cabo sin su consentimiento.

Noticias relacionadas

Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo

Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo

Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo

Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo

Un herido en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos

Un herido en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos

Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos

Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos

Minuciosa investigación

De inmediato, los agentes iniciaron una investigación minuciosa con el fin de determinar la naturaleza de lo ocurrido. El análisis detallado de la documentación e información recabada permitió constatar que, lejos de tratarse de una estafa, la interesada había aceptado de forma expresa una suscripción periódica a los servicios que ofertaba la plataforma online, lo que legitimaba los cobros objeto de la denuncia.

Paralelamente, se corroboró que no se habían producido cargos adicionales ni movimientos fraudulentos vinculados a su cuenta bancaria, descartándose así cualquier tipo de engaño o manipulación por parte de terceros.

A raíz de estos hechos y fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores lograron descubrir que la denunciante había hecho uso de la denuncia interpuesta para que su sucursal bancaria le «reembolsara» los más de 200 euros presuntamente estafados.

De esta manera, no solo había inducido a error a los agentes con su manifestación, sino que también logró lucrarse de forma ilícita mediante el engaño a su entidad financiera, que consideró el documento presentado lo suficientemente válido por sí mismo como para abonar directamente la cantidad solicitada.

Localizada

Consecuencia de todo ello, la mujer ya ha sido localizada y puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aranda de Duero.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que interponer una denuncia falsa es un delito recogido en nuestro Código Penal castigado con hasta dos años de prisión y que, además de suponer un fraude para la administración de justicia, distrae medios policiales destinados a la investigación de delitos reales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 De concentración a multitudinaria manifestación improvisada: Burgos se levanta por Gaza
  2. 2 El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo
  3. 3 Un chef de Burgos aspira a ser el mejor cocinero de carne de caza de España
  4. 4 Solo una empresa se presenta para redactar el proyecto de la calle Santander
  5. 5 La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos
  6. 6 Diez científicos de la UBU, entre los más influyentes del mundo, según el ranking de Stanford
  7. 7 Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos
  8. 8 El unicornio de Burgos escondido en una joya románica de un pueblo de dos habitantes
  9. 9 Dos heridos en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos
  10. 10 Reconocimiento, relevo y despedidas marcan la festividad de la Policía Nacional en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Investigada en Burgos por denunciar un supuesto fraude por internet y engañar así a su banco

Investigada en Burgos por denunciar un supuesto fraude por internet y engañar así a su banco