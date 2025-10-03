Investigada en Burgos por denunciar un supuesto fraude por internet y engañar así a su banco La Guardia Civil comprobó que la mujer había aceptado voluntariamente una suscripción online y utilizó la denuncia para recuperar más de 200 euros de su entidad bancaria

BURGOSconecta Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 12:59

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en Burgos a una mujer de 41 años como presunta autora de un delito de denuncia falsa. La investigada denunció un supuesto fraude por internet, pero las pesquisas policiales confirmaron que había suscrito voluntariamente un servicio online y utilizó la denuncia para lograr que su banco le devolviera más de 200 euros. Los hechos han ocurrido en la comarca de la Ribera.

Los hechos se iniciaron semanas atrás, cuando la ahora investigada se presentó en dependencias del Puesto de Aranda de Duero para manifestar haber sido víctima de un fraude cometido a través de internet.

Según explicó, se habían realizado una serie de pagos con su tarjeta bancaria –cuyo importe total ascendía hasta los 210 euros- a favor de una página web dedicada a la edición de texto, afirmando que se trataba de operaciones indebidas que habían sido llevadas a cabo sin su consentimiento.

Minuciosa investigación

De inmediato, los agentes iniciaron una investigación minuciosa con el fin de determinar la naturaleza de lo ocurrido. El análisis detallado de la documentación e información recabada permitió constatar que, lejos de tratarse de una estafa, la interesada había aceptado de forma expresa una suscripción periódica a los servicios que ofertaba la plataforma online, lo que legitimaba los cobros objeto de la denuncia.

Paralelamente, se corroboró que no se habían producido cargos adicionales ni movimientos fraudulentos vinculados a su cuenta bancaria, descartándose así cualquier tipo de engaño o manipulación por parte de terceros.

A raíz de estos hechos y fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores lograron descubrir que la denunciante había hecho uso de la denuncia interpuesta para que su sucursal bancaria le «reembolsara» los más de 200 euros presuntamente estafados.

De esta manera, no solo había inducido a error a los agentes con su manifestación, sino que también logró lucrarse de forma ilícita mediante el engaño a su entidad financiera, que consideró el documento presentado lo suficientemente válido por sí mismo como para abonar directamente la cantidad solicitada.

Localizada

Consecuencia de todo ello, la mujer ya ha sido localizada y puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aranda de Duero.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que interponer una denuncia falsa es un delito recogido en nuestro Código Penal castigado con hasta dos años de prisión y que, además de suponer un fraude para la administración de justicia, distrae medios policiales destinados a la investigación de delitos reales.