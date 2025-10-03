BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la actuación de los Bomberos de Burgos en el accidente. Bomberos de Burgos

Un herido en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos

La colisión ha ocurrido en la A-1 a la altura de Valdorros. El herido quedó atrapado en el interior de la furgoneta

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:42

Comenta

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 218 de la A-1, a la altura de Valdorros, en sentido Madrid.

El siniestro se ha producido alrededor de las 10:24 horas, cuando colisionaron una furgoneta y un camión del Ejército. Como consecuencia del impacto, el ocupante de la furgoneta quedó atrapado en el interior del vehículo y necesitó asistencia para poder salir.

Noticias relacionadas

Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos

Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos

Herida leve la conductora de un coche tras chocar contra un autobús en Burgos

Herida leve la conductora de un coche tras chocar contra un autobús en Burgos

Herida una mujer tras un atropello en Miranda

Herida una mujer tras un atropello en Miranda

Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos

Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, los Bomberos de Burgos y personal sanitario de Sacyl, alertados por el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 De concentración a multitudinaria manifestación improvisada: Burgos se levanta por Gaza
  2. 2 El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo
  3. 3 Un chef de Burgos aspira a ser el mejor cocinero de carne de caza de España
  4. 4 La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos
  5. 5 Solo una empresa se presenta para redactar el proyecto de la calle Santander
  6. 6 Diez científicos de la UBU, entre los más influyentes del mundo, según el ranking de Stanford
  7. 7 El unicornio de Burgos escondido en una joya románica de un pueblo de dos habitantes
  8. 8 Las legumbres y hortalizas perdidas de Burgos: así revive una asociación las variedades agrícolas en peligro de extinción
  9. 9 Reconocimiento, relevo y despedidas marcan la festividad de la Policía Nacional en Burgos
  10. 10 Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un herido en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos

Un herido en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos