Un herido en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos La colisión ha ocurrido en la A-1 a la altura de Valdorros. El herido quedó atrapado en el interior de la furgoneta

Imagen de la actuación de los Bomberos de Burgos en el accidente.

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 11:42

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 218 de la A-1, a la altura de Valdorros, en sentido Madrid.

El siniestro se ha producido alrededor de las 10:24 horas, cuando colisionaron una furgoneta y un camión del Ejército. Como consecuencia del impacto, el ocupante de la furgoneta quedó atrapado en el interior del vehículo y necesitó asistencia para poder salir.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, los Bomberos de Burgos y personal sanitario de Sacyl, alertados por el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del herido.