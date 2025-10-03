BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ambulancia del Sacyl. BC

Herida leve la conductora de un coche tras chocar contra un autobús en Burgos

Un turismo sufre una colisión contra un autobús urbano en Gamonal a primera hora de la mañana

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:35

Una mujer de 57 años de edad ha resultado herida leve a primera hora de la mañana de este viernes tras chocar el turismo en el que circulaba contra un autobús urbano en Burgos capital.

El suceso ha tenido lugar al filo de las 7:15 horas de la mañana a la altura del número 228 de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal. En ese punto, un turismo ha sufrido una colisión contra un autobús urbano.

Una vez recibido el aviso, hasta el lugar se han trasladado sendas dotaciones de la Policía Local de Burgos, así como de la Policía Nacional y de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Sin embargo, una vez en el lugar, la mujer ha rehusado recibir asistencia médica y ha preferido acudir por sus propios medios al centro de salud.

