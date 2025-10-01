Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo El presunto autor ofreció dicho contenedor en Facebook, cobró el pago y desvió el dinero a una cuenta extranjera para dificultar su rastreo

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de estafa a través de internet, ocurrido en la comarca del Alfoz de Burgos.

Los hechos comenzaron semanas atrás, cuando la víctima encontró en Facebook un anuncio que ofrecía un contenedor marítimo por 1.200 euros. Tras contactar con el vendedor y acordar la compra, éste proporcionó un número de cuenta bancaria para realizar la transferencia previa al envío del producto.

Una vez realizado el pago, el presunto autor alegó un error en la recepción y solicitó repetir la operación a otra cuenta. Sospechando del posible fraude, la víctima no efectuó un segundo ingreso, pero no pudo recuperar el primero.

Pasados varios días sin recibir el contenedor y sin obtener respuesta del vendedor, la víctima denunció los hechos ante la Guardia Civil.

El Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos inició de inmediato una exhaustiva investigación. Tras analizar la documentación y realizar gestiones operativas, se identificó al beneficiario de la primera transferencia. Además, se comprobó que el dinero había sido rápidamente desviado a una cuenta en el extranjero, dificultando su rastreo.

Finalmente, los agentes localizaron al presunto responsable en la provincia de Palencia, donde se confeccionaron las diligencias correspondientes. Tanto el hombre como el expediente fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.