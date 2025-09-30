A disposición judicial un hombre acusado de múltiples robos en una gran finca agrícola de Burgos El presunto autor fue sorprendido sustrayendo material de riego y herramientas en la finca, huyó abandonando su vehículo y ahora se enfrenta a varios delitos de robo con fuerza y violencia

BURGOSconecta Burgos Martes, 30 de septiembre 2025, 13:47 Comenta Compartir

Un hombre de la comarca del Arlanza, en la provincia de Burgos, ha sido puesto a disposición judicial acusado de cometer varios robos en esta zona. El presunto autor fue sorprendido sustrayendo material de riego en una finca y emprendió la huida, abandonando el vehículo en el que transportaba los objetos. Se le imputan dos delitos de robo con fuerza y uno de robo con violencia e intimidación

La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'TYSON-STONE' ha puesto a disposición judicial a un varón de 40 años de edad, como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio cometidos en una finca agrícola ubicada en la comarca del Arlanza.

Los hechos comenzaron semanas atrás, cuando se tuvo conocimiento de que, en una propiedad, que actualmente se encuentra sin actividad, habían desaparecido a principios de año ciertos objetos de valor, entre ellos un sagrario y varias puertas metálicas de grandes dimensiones.

Material robado en la finca. Guardia Civil

A su vez, se pudo constatar que las cerraduras de seis viviendas situadas en la granja —deshabitadas desde hace tiempo— habían sido fracturadas, por lo que el propietario del terreno decidió asegurar las instalaciones con candados. Sin embargo, semanas más tarde éstos también aparecerían violentados, aunque en ese momento no detectó la sustracción de ningún enser.

Agredir a una persona que lo 'cazó' en el lugar

Pocos días después, los agentes tuvieron conocimiento de que el ahora investigado había sido visto introduciendo su vehículo en una de las naves de la finca y cargando bienes como aspersores, tubos y herramientas de aluminio, que más tarde serían denunciados como sustraídos. En una de estas ocasiones el presunto autor llegó incluso a acometer físicamente a una persona que se acercó para interesarse por lo que hacía en el lugar.

Consecuencia de ello y gracias a la rápida intervención de una patrulla en servicio del Puesto de Santa María del Campo, el individuo sería sorprendido más tarde en la misma finca mientras sustraía material de riego.

No obstante, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida en una furgoneta cargada con los objetos robados, que terminó abandonando en las inmediaciones para continuar la fuga a pie. El vehículo, junto con su ilícito contenido, fue intervenido acto seguido por los agentes para su aseguramiento y traslado a dependencias oficiales.

La investigación

Ante esta sucesión de hechos, el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos puso en marcha de inmediato la Operación TYSON-STONE, iniciando una exhaustiva investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Gracias a ello, fruto de las numerosas pesquisas policiales practicadas, ya se ha logrado la recuperación parcial de los bienes robados, que han sido restituidos a su legítimo dueño. Paralelamente, las labores de análisis operativo y documental llevadas a cabo por los investigadores también ha permitido, en un corto espacio de tiempo, localizar al presunto responsable, que ya ha sido puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso en la lucha contra los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, uno de los principales objetivos de los Equipos ROCA, creados específicamente para combatir esta tipología delictiva que afecta de manera directa al sector primario.