Tres detenciones por malos tratos en Burgos en menos de una semana

La Policía Local también arresta a otro varón por reventar el cristal de una máquina de un establecimiento de ocio

Burgos

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:58

La Policía Local de Burgos ha detenido en los últimos días a tres personas como supuestos autores de sendos delitos de malos tratos en el ámbito familiar en dos intervenciones diferentes realizadas en menos de una semana.

Las dos primeras detenciones tuvieron lugar el pasado martes, 23 de septiembre, cuando sobre las 20:15 horas los agentes de la Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Local fueron alertados por un aviso al teléfono de Emergencia 1-1-2, en el que se indicaba que en un piso de la calle San Bruno se acababa de producir una agresión mutua entre un hombre y una mujer.

De inmediato, los agentes se personaron en el lugar, pudiendo encontrar a un hombre de 40 años con la cara ensangrentada y manifestando haber sido agredido por su pareja. También pudieron comprobar que en el domicilio se encontraba una mujer de 28 años con síntomas de haber sido agredida, por lo que se procedió a la detención de ambos, acusados de la comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

La tercera detención por malos tratos tuvo lugar el viernes, 26 de septiembre, sobre las 16:50 horas de la tarde en la calle Caja de Ahorros Municipal, tras recibir un aviso de una presunta agresión de un hombre hacia una mujer.

Agentes de la Unidad de Motoristas y de UPC de Burgos se desplazaron al lugar accediendo al domicilio y encontrando a la víctima, una mujer de 24 años, con síntomas de haber sido agredida, por lo que tras recoger las manifestaciones de los testigos se procedió a la detención de su pareja sentimental, un hombre de 25 años.

Daños intencionados

Además, la Policía Local de Burgos también detuvo a otro varón por un supuesto delito de daños intencionados. En este caso, el arresto tuvo lugar el jueves, 25 de septiembre, en la calle San Pablo, sobre las 2:00 horas de la madrugada y porque, según el aviso recibido en la Sala 092, un varón de 40 años había fracturado el cristal de una máquina de un establecimiento de ocio.

Varias dotaciones adscritas a Policía Administrativa y Protección Ciudadana se personaron en el lugar a evaluar los daños que, en una estimación del responsable del establecimiento, podrían oscilar entre los 1.000 y 1.500 euros, quedando el autor de los daños detenido y a disposición judicial.

