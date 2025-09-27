Desmantelan una plantación de marihuana en Burgos Se han incautado numerosas plantas de gran envergadura que han arrojado un peso de 72 kilogramos en verde, con un valor de 142.000 euros

La Guardia Civil ha localizado y aprehendido una plantación de marihuana, de la variedad Cannabis sativa, que se encontraba en el interior de un invernadero en una finca ubicada en la comarca de la Riojilla burgalesa, y detenido a un varón de 55 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de sustancias estupefacientes.

Anualmente y coincidente con el final de la época estival, periodo de floración y recogida de esta droga, la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos inicia una campaña dirigida a la localización de cultivos de marihuana al aire libre, para cual intensifica los servicios dirigidos a la búsqueda y localización de estas plantaciones ilegales, empleando los medios terrestres y aéreos de los que dispone.

Fruto de esta intensificación y en el marco de una investigación iniciada por agentes del Puesto de Belorado, se obtuvieron indicios relevantes de la posible existencia de una plantación en proceso de floración.

Como resultado de esta primera fase de acopio de pruebas concluyentes, en un lugar próximo, fue localizado semioculto e integrado en el entorno -dentro de una propiedad- un invernadero alzado al aire libre, de manera que pasaba parcialmente desapercibido a la vista entre frutales.

Desde la distancia, los agentes pudieron ver a simple vista, las plantas de cannabis, con evidencias de encontrarse tuteladas y debidamente acondicionadas, con aporte regulado de agua.

Las pesquisas practicadas a continuación permitieron la localización e identificación de una persona, que reconoció ser el titular de la parcela y por tanto del invernadero. En su presencia se practicó una inspección a su interior, quedando patente la existencia de una plantación de marihuana.

Las plantas halladas, de gran porte y envergadura, presentaban un desarrollo importante con gran cantidad de cogollos, por lo que fueron arrancadas del suelo y aprehendidas; arrojaron un peso en verde superior a los 72 kilogramos y serán entregadas en el Área de Sanidad de Burgos, para su pesaje, valoración y análisis definitivo. Se estima un precio en el mercado ilegal de próximo a los 142.000 euros.

El varón fue detenido y, junto con las diligencias instruidas, ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción de Briviesca.

