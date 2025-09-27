BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 27 de septiembre
Un agente de la Guardia Civil en el invernadero localizado
Un agente de la Guardia Civil en el invernadero localizado Guarcia Civil

Desmantelan una plantación de marihuana en Burgos

Se han incautado numerosas plantas de gran envergadura que han arrojado un peso de 72 kilogramos en verde, con un valor de 142.000 euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

La Guardia Civil ha localizado y aprehendido una plantación de marihuana, de la variedad Cannabis sativa, que se encontraba en el interior de un invernadero en una finca ubicada en la comarca de la Riojilla burgalesa, y detenido a un varón de 55 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de sustancias estupefacientes.

Anualmente y coincidente con el final de la época estival, periodo de floración y recogida de esta droga, la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos inicia una campaña dirigida a la localización de cultivos de marihuana al aire libre, para cual intensifica los servicios dirigidos a la búsqueda y localización de estas plantaciones ilegales, empleando los medios terrestres y aéreos de los que dispone.

Fruto de esta intensificación y en el marco de una investigación iniciada por agentes del Puesto de Belorado, se obtuvieron indicios relevantes de la posible existencia de una plantación en proceso de floración.

Como resultado de esta primera fase de acopio de pruebas concluyentes, en un lugar próximo, fue localizado semioculto e integrado en el entorno -dentro de una propiedad- un invernadero alzado al aire libre, de manera que pasaba parcialmente desapercibido a la vista entre frutales.

Noticias relacionadas

Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda

Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda

Detenido en Burgos tras sorprenderle en su patinete eléctrico con varios objetos robados

Detenido en Burgos tras sorprenderle en su patinete eléctrico con varios objetos robados

Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después

Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después

Desde la distancia, los agentes pudieron ver a simple vista, las plantas de cannabis, con evidencias de encontrarse tuteladas y debidamente acondicionadas, con aporte regulado de agua.

Las pesquisas practicadas a continuación permitieron la localización e identificación de una persona, que reconoció ser el titular de la parcela y por tanto del invernadero. En su presencia se practicó una inspección a su interior, quedando patente la existencia de una plantación de marihuana.

Las plantas halladas, de gran porte y envergadura, presentaban un desarrollo importante con gran cantidad de cogollos, por lo que fueron arrancadas del suelo y aprehendidas; arrojaron un peso en verde superior a los 72 kilogramos y serán entregadas en el Área de Sanidad de Burgos, para su pesaje, valoración y análisis definitivo. Se estima un precio en el mercado ilegal de próximo a los 142.000 euros.

El varón fue detenido y, junto con las diligencias instruidas, ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción de Briviesca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo proyecto gastronómico del chef Antonio Arrabal en Burgos
  2. 2 A la huelga indefinida 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos de Burgos
  3. 3 Herida una ciclista en el accidente con un turismo en Burgos
  4. 4 La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»
  5. 5 Herido un hombre en un accidente múltiple entre un camión y dos coches en Burgos
  6. 6 El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más
  7. 7 La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos
  8. 8 Ovnis, luces y seres extraños que aterraron a Briviesca a finales de los años 80
  9. 9 Alegan contra un parque eólico en Burgos donde ya cancelaron otro: «Es como una broma»
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 26 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Desmantelan una plantación de marihuana en Burgos