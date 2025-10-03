Herida una joven al empotrarse con su coche contra el muro de un hotel en Aranda El suceso ha ocurrido a las 17:20 horas este viernes por la tarde en el hotel Montermoso

Gloria Díez Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Una conductora ha resultado herida este viernes por la tarde al empotrarse con su coche contra el muro de un hotel situado a las afueras de Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido a las 17:20 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un vehículo había colisionado contra una pared dentro del recinto del parking del hotel Montermoso, ubicado en el kilómetro 163 de la N-1.

Como consecuencia del coche el turismo se encontraba volcado y la conductora, una joven de 25 años, precisaba asistencia sanitaria. Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Aranda de Duero, la Policía Local y una ambulancia para atender a la mujer, que estaba consciente pero aturdida y se quejaba de dolor en las piernas.

El estrépito de la colisión ha provocado que tanto los clientes del hotel y la cafetería como el personal del establecimiento se arremolinaran alrededor del lugar del accidente, que se ha producido en la entrada al parking.

Según el relato de algunos testigos, la conductora perdió el control cuando accedía al recinto y se empotraba contra un muro situado junto a la fachada principal del hotel.