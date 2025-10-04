Herida una joven en un choque entre un patinete y un coche en Burgos El accidente se produjo a las 11:25 horas en la glorieta de Hungría, en el cruce con la calle Rosa Sensat de la capital burgalesa

Natalia Sáez Ursúa Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 12:13

Burgos sigue sumando incidentes de tráfico en los que los patinetes eléctricos vuelven a ser protagonistas. Este sábado, 4 de octubre, una mujer de 29 años ha resultado herida tras colisionar con un turismo en la glorieta de Hungría, en el cruce con la calle Rosa Sensat, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 11:25 horas, alertando de un accidente entre un coche y un patinete eléctrico. La joven, que conducía el patinete, se encontraba consciente tras el impacto, aunque presentaba dolor en un costado, por lo que se solicitó asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.

La mujer fue atendida en el lugar y se evalúa la necesidad de traslado a un centro hospitalario. Este nuevo incidente se suma a la creciente lista de accidentes registrados en la capital burgalesa en los que los patinetes eléctricos están implicados, un medio de transporte cada vez más común pero también con un aumento notable de siniestros en los últimos meses.