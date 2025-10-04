BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos en el lugar del accidente para ayudar a las dos personas heridas. Bomberos de Burgos

El vuelco de un camión en Burgos deja dos heridos, uno de ellos atrapado en la cabina

Varios conductores que pasaban por la autovía alertaron al 1-1-2 al encontrar el vehículo volcado en la cuneta. Los Bomberos de Burgos han tenido que excarcelar a una persona atrapada en la cabina

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:36

Comenta

Dos hombres han resultado heridos este viernes por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-62, a la altura del término municipal de Estepar (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro se ha producido a las 07:42 horas en el kilómetro 21 de la A-62, en sentido Burgos, cuando un camión ha volcado por causas que aún se desconocen. Varios conductores que circulaban por la zona dieron aviso al 1-1-2 al ver el vehículo siniestrado, aunque inicialmente no pudieron precisar el número de ocupantes.

Los servicios de emergencias actúan en el lugar del accidente. Bomberos de Burgos
Imagen principal - Los servicios de emergencias actúan en el lugar del accidente.
Imagen secundaria 1 - Los servicios de emergencias actúan en el lugar del accidente.
Imagen secundaria 2 - Los servicios de emergencias actúan en el lugar del accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). Los Bomberos de Burgos tuvieron que extraer a una de las dos personas heridas de la cabina, al encontrarse atrapada.

Noticias relacionadas

Una joven herida en otro accidente con un patinete eléctrico en Burgos

Una joven herida en otro accidente con un patinete eléctrico en Burgos

Dos heridos en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos

Dos heridos en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos

Herida la conductora de un turismo tras chocar contra un autobús en Burgos

Herida la conductora de un turismo tras chocar contra un autobús en Burgos

Herida una conductora al empotrarse con su coche contra el muro de un hotel en Aranda

Herida una conductora al empotrarse con su coche contra el muro de un hotel en Aranda

Los servicios de emergencia atendieron en el lugar a dos varones de 65 y 31 años, que resultaron heridos en el accidente. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Burgos, el primero en UVI móvil y el segundo en ambulancia de soporte vital básico.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro,

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos
  2. 2 Herida una joven al empotrarse con su coche contra el muro de un hotel en Aranda
  3. 3 Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos
  4. 4 Reclaman medidas urgentes contra la sarna en una residencia de mayores de la provincia de Burgos
  5. 5 Una joven herida en otro accidente con un patinete eléctrico en Burgos
  6. 6 La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos
  7. 7 Investigada en Burgos por denunciar un supuesto fraude por internet y engañar así a su banco
  8. 8 El unicornio de Burgos escondido en una joya románica de un pueblo de dos habitantes
  9. 9 El pueblo de Burgos que vende siete parcelas para construir casas
  10. 10 El 41% de los médicos de Burgos secunda la huelga contra el Estatuto estatal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El vuelco de un camión en Burgos deja dos heridos, uno de ellos atrapado en la cabina

El vuelco de un camión en Burgos deja dos heridos, uno de ellos atrapado en la cabina