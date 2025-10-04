El vuelco de un camión en Burgos deja dos heridos, uno de ellos atrapado en la cabina Varios conductores que pasaban por la autovía alertaron al 1-1-2 al encontrar el vehículo volcado en la cuneta. Los Bomberos de Burgos han tenido que excarcelar a una persona atrapada en la cabina

Trabajos en el lugar del accidente para ayudar a las dos personas heridas.

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 10:36

Dos hombres han resultado heridos este viernes por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-62, a la altura del término municipal de Estepar (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro se ha producido a las 07:42 horas en el kilómetro 21 de la A-62, en sentido Burgos, cuando un camión ha volcado por causas que aún se desconocen. Varios conductores que circulaban por la zona dieron aviso al 1-1-2 al ver el vehículo siniestrado, aunque inicialmente no pudieron precisar el número de ocupantes.

Los servicios de emergencias actúan en el lugar del accidente. Bomberos de Burgos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). Los Bomberos de Burgos tuvieron que extraer a una de las dos personas heridas de la cabina, al encontrarse atrapada.

Los servicios de emergencia atendieron en el lugar a dos varones de 65 y 31 años, que resultaron heridos en el accidente. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Burgos, el primero en UVI móvil y el segundo en ambulancia de soporte vital básico.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro,