El vuelco de un camión en Burgos deja dos heridos, uno de ellos atrapado en la cabina
Varios conductores que pasaban por la autovía alertaron al 1-1-2 al encontrar el vehículo volcado en la cuneta. Los Bomberos de Burgos han tenido que excarcelar a una persona atrapada en la cabina
Burgos
Sábado, 4 de octubre 2025, 10:36
Dos hombres han resultado heridos este viernes por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-62, a la altura del término municipal de Estepar (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El siniestro se ha producido a las 07:42 horas en el kilómetro 21 de la A-62, en sentido Burgos, cuando un camión ha volcado por causas que aún se desconocen. Varios conductores que circulaban por la zona dieron aviso al 1-1-2 al ver el vehículo siniestrado, aunque inicialmente no pudieron precisar el número de ocupantes.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). Los Bomberos de Burgos tuvieron que extraer a una de las dos personas heridas de la cabina, al encontrarse atrapada.
Los servicios de emergencia atendieron en el lugar a dos varones de 65 y 31 años, que resultaron heridos en el accidente. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Burgos, el primero en UVI móvil y el segundo en ambulancia de soporte vital básico.
La Guardia Civil investiga las circunstancias del siniestro,