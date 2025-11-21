La previsión se cumple y la nieve hace acto de presencia en Burgos Una masa de aire polar se convierte en nieve y activa los avisos por fenómenos invernales en toda la provincia

Las predicciones meteorológicas se han cumplido y Burgos ha recibido hoy los primeros copos de nieve. Desde primera hora de la mañana lo que comenzó como unos copos que casi desaparecían antes de llegar al suelo se transformó, en apenas segundos, en un desfile de cristales helados que han sorprendido a los burgaleses: algunos de los copos eran tan grandes que parecían lentos y pesados al caer.

En las aceras y plazas, el murmullo ha sido constante: paseantes se detenían para contemplar el fenómeno y compartían sus impresiones. «¿Será suficiente para cuajar?», «Como siga así todo el día...» se preguntaban unos, mientras otros respondían con cautela. Y es cierto. Salvo en zonas ajardinadas o arbustivas donde la nieve ha conseguido aferrarse las calles de la ciudad permanecen mojadas, sin una capa blanca sobresaliente.

Este giro brusco en el termómetro se lo debemos a una potente masa de aire polar llegada desde el este. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había advertido de un descenso drástico de las temperaturas y emitió avisos de nevadas para la provincia. En paralelo, las autoridades han activado el protocolo de coordinación ante situaciones meteorológicas extremas, dada la posibilidad real de complicaciones por fenómenos invernales.

Además, la nieve está complicando la circulación en varias carreteras de la provincia de Burgos. Según datos oficiales, se han registrado tramos con condiciones delicadas, fundamentalmente en Las Merindades y algunos puertos de montaña.

Los avisos por nieve permanecen activos en varias comarcas, por lo que se recomienda máxima precaución a conductores y peatones.

Este episodio invernal, aunque intenso, podría ser solo el principio: las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de que continúen las nevadas, especialmente en la Cordillera Cantábrica y otras zonas montañosas del norte burgalés, donde la cota de nieve podría descender aún más.

