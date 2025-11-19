BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una nevada en Burgos. BC

Activado el aviso amarillo para toda la provincia de Burgos por nevadas

El jueves 20 de noviembre algunas comarcas ya están en aviso por nieve, pero el viernes toda la provincia entra en esta situación

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:32

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nieve durante dos días, de momento, en la provincia de Burgos. Para el jueves 20 de noviembre son dos comarcas las que están en aviso amarillo. El viernes 21 de noviembre el aviso se extiende a toda la provincia burgalesa.

Para el jueves 20 de noviembre, la comarca de la Cordillera Cantábrica de Burgos y la Ibérica son las que estarán en aviso amarillo. En el caso de la Cordillera Cantábrica hay una probabilidad entre el 40 y el 70% de nevadas que podrían dejar hasta 10 centímetros en 24 horas. La cota de nieve se sitúa en los 1.000 metros.

En el caso de la Ibérica, la probabilidad de nevadas es la misma, entre un 40 y un 70%. Se esperan acumulaciones de cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros.

El aviso se extiende a toda la provincia el viernes

Para el viernes 21 de noviembre la situación se complica. Toda la provincia de Burgos estará en aviso amarillo por nevadas. La probabilidad de nieve se sitúa entre el 40 y el 70%. Se esperan acumulaciones de dos centímetros en las comarcas del Norte de Burgos y en la Meseta a partir de los 800 metros.

En la Cordillera Cantábrica se esperan acumulaciones de diez centímetros por encima de los 1.000 metros y en la Ibérica se prevén acumulaciones de cinco centímetros en 24 horas también por encima de los 1.000 metros.

¿Qué significa el aviso amarillo?

Cuando la Aemet activa el aviso amarillo quiere decir que el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir algunos impactos. Lo que se recomienda es estar atento y mantenerse informado de la predicción meteorológica.

Las temperaturas

En cuanto al resto de la previsión meteorológica, para el jueves se esperan intervalos nubosos, aumentando a nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde, principalmente en zonas de montaña. La cota de nieve se sitúa en los 1.000 metros y no se descartan bancos de niebla matinales en cotas altas. Las temperaturas mínimas estarán en el uno bajo cero en Aranda, los cero en Burgos y los tres grados en Miranda. Las máximas no pasarán de nueve grados en Aranda y Burgos y trece en Miranda.

