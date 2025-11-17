BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Esta semana podría llegar la nieve a Burgos capital. APM

Nevadas y desplome de las temperaturas: el drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos

La llegada de un frente de aire ártico congelará los termómetros en la provincia burgalesa esta semana y según Aemet la capital podría ver la nieve

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:43

Después de un otoño más suave de lo habitual y de una semana lluviosa, el tiempo se congelará en Burgos y lo hará de cara al fin de semana. Porque se esperan temperaturas bajo cero y hasta nieve en algunas zonas de la provincia, incluyendo la capital.

Es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días, una previsión que contempla un descenso térmico notable y heladas. El cambio empezará a notarse este martes, ya que el mercurio no pasará de los 8 grados en Burgos capital y la mínima será de solo un grado. El miércoles se mantendrán los mismos valores y será el jueves cuando los termómetros se desplomen hasta los dos grados bajo cero mientras que la máxima no superará los 6.

Además del frío, según Aemet durante la jornada del jueves la probabilidad de lluvia será elevada en la ciudad y buena parte de la provincia. La cota de nieve bajará entre 900 y 600 metros.

Temperatura mínima

-3 grados En Burgos capital el viernes

El viernes hará aún más frío, con una oscilación térmica de entre -3 y 4 grados y podría llegar la primera nevada de la temporada. Una previsión que coincide con la de Meteored, que prevé acumulaciones de más de 50 centímetros nieve en zonas altas y expuestas a los vientos del norte de la cordillera Cantábrica, más de 20 centímetros en la divisoria pirenaica y más de 10 centímetros en el Ibérico norte, mientras que en el resto las nevadas serán más discretas, aunque ciudades como Segovia, Ávila o Burgos podrían ver la nieve.

El sábado las temperaturas se recuperarán con mínimas de entre cero y cinco grados aunque también hay probabilidad de que nieve, tal y como refleja la previsión de Aemet.

Llegan las heladas a Aranda de Duero

El frente de aire ártico que congalará la provincia hará que las temperaturas también se desplomen en Aranda de Duero. Si este martes la mínima ya será de 0 grados y la máxima de 9, el miércoles se esperan valores negativos con -1 grados.

El jueves se notará aún más el cambio, con -2 grados de mínima y 7 de máxima y, aunque la cota de nieve bajará a los 600 metros, Aemet no contempla por el momento que nieve en Aranda. Sí podrá llover de forma abundante durante la jornada.

Temperatura mínima

-4 grados En Aranda de Duero este viernes

El mercurio seguirá descendiendo el viernes con una oscilación de entre -4 y 5 grados y heladas nocturnas. El sábado remontará ligeramente y se espera que el termómetro marque -1 de mínima y 5 de máxima y el domingo se espera que la mínima mejore y suba a los 3 gados con una máxima de 11.

Miranda de Ebro podría ver la nieve

La previsión de Aemet también es puramente invernal para Miranda de Ebro que incluso podría ver nevar el fin de semana. Eso sí, el frío no será tan acusado como en el resto de la provincia. Este martes se esperan 11 grados de máxima con 4 de mínima y el miércoles aún mejorará, con valores de entre 5 y 13 grados.

Temperatura mínima

1 grado En Miranda de Ebro el viernes

El jueves se notará más frío, con una mínima de 1 grado y una máxima de 9 y el viernes bajarán hasta un grado bajo cero y Aemet prevé que la nieve llegue a la ciudad del Ebro al descender la cota a los 500 metros.

El sábado el tiempo mejorará levemente con una oscilación de entre 1 y 8 grados y el domingo la máxima se situará ya en 13 grados con 5 de mínima.

