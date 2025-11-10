BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Nevada en marzo de 2024. JCR

Burgos se prepara para las nevadas con decenas de máquinas y 78 saleros en las calles

El Ayuntamiento ha presentado este lunes la nueva guía de respuesta frente al hielo en la nieve que actualiza las anteriores para garantizar la seguridad y movilidad en la ciudad

Julio César Rico

Burgos

Burgos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:31

Burgos contará con 20 motoniveladoras, siete 'bobcats' y decenas palas, cargadoras y tractores para hacer frente a los episodios de nevadas. Así lo ha confirmado el concejal de seguridad, Ángel Manzanedo. Ha afirmado que «incluso ante la nevada más intensa, el Ayuntamiento tiene la capacidad y la determinación de devolver la normalidad en cuestión de horas y no de días», ha asegurado. A ello se unen los que los «78 saleros» distribuidos por la ciudad «ya están llenos y preparados para afrontar el invierno burgalés».

Así, el Ayuntamiento de Burgos ha presentado este lunes la nueva 'Guía de respuesta frente al hielo y la nieve 2025-2026', una herramienta «viva, actualizada y ambiciosa» destinada a garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudadanía durante los meses más fríos. El concejal de Seguridad Ciudadana, acompañado por el jefe de Bomberos, Miguel Ángel Extremo, y el jefe de Protección Civil, Telmo Ruiz, ha subrayado que el objetivo principal es mantener «una ciudad operativa incluso ante las inclemencias del tiempo».

El documento, que actualiza y consolida el Plan de Acción Municipal, estará activo entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Se trata, según explicó el edil, de «una planificación rigurosa y un análisis exhaustivo de nuestras capacidades», orientado a ofrecer una respuesta coordinada ante episodios de nieve o hielo.

La guía se apoya en tres pilares fundamentales: una estructura enfocada en el ciudadano, la eficiencia operativa y la colaboración público-privada. Por eso se ha optimizado su estructura y dirección como ha señalado el concejal de seguridad ciudadana. Angel Manzanedo. Por encima de todo, destaca la acción del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), para garantizar «una toma de decisiones ágil».

Además, se refuerza el grupo de asistencia social para atender a personas mayores y vecinos vulnerables que puedan quedar aislados. El plan contempla actuaciones específicas de apoyo social, con plazas identificadas para alojar a personas sin techo o en situación de riesgo ante el frío. «

El Ayuntamiento ha dividido la ciudad en doce sectores operativos, lo que permitirá «asignar recursos de manera quirúrgica y priorizar rutas críticas como hospitales, paradas de transporte público y principales vías». La guía contempla tres niveles de actuación —0A, 0B y 0C— según la severidad de las inclemencias. El nivel 0A prevé acciones preventivas, como el reparto de sal o salmuera, mientras que los niveles 0B y 0C activan más medios y personal, con más de 130 efectivos disponibles.

