Más lluvias y embalses con buenas reservas: así ha sido el último año hidrológico de Burgos El año hidrológico 2024-2025 ha dejado precipitaciones por encima de la media en varias zonas de la provincia y unos embalses con niveles que aseguran un buen inicio del próximo ciclo, pero tras unos meses secos

La ciudad de Burgos con la Catedral de fondo durante un día lluvioso.

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 06:11

El año hidrológico acaba de concluir. Este periodo discurre entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Este año hidrológico ha dejado en España 683,7 litros por metro cuadrado, lo que lo convierte en un año de carácter húmedo y el más lluvioso de 2020. Supone un 7% por encima del promedio del periodo 1991-2020, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de la provincia de Burgos la precipitación acumulada en este año hidrológico varía notablemente entre las diferentes zonas del territorio. Hasta más del doble de agua se ha acumulado en el norte de Burgos en comparación con zonas del centro.

Diferencia entre comarcas

En la comarca de Las Merindades se han acumulado entre 600 y hasta 1.200 mm (equivalente a litros por metro cuadrado). En el punto más septentrional de Burgos se han llegado a acumular hasta 1.200 mm.

En el centro, el oeste y el suroeste de la provincia se ha registrado una precipitación acumulada de entre 400 y 500 litros por metro cuadrado. En el sureste de la provincia ha llovido más a lo largo de este año hidrológico, entre 600 y 800 mm.

Lluvia por meses

Tanto octubre como noviembre de 2024 fueron meses en los que la precipitación acumulada estuvo constantemente por encima de media de precipitación acumulada en el periodo 1991-2020. En cambio, los meses de diciembre de 2024 y enero de este 2025 dejaron lluvias por debajo de la media de este periodo. Pero los meses de febrero, marzo, abril y mayo dejaron precipitaciones por encima de la media del periodo 1991-2020. Junio ha sido variable, la primera quincena no registró lluvias, pero la segunda dejó precipitaciones en línea con la media.

Llegamos a julio donde los registros de lluvia acumulada se mantienen también en la media, en cambio, en agosto las precipitaciones han estado por debajo de la media del periodo. Hasta llegar a septiembre donde prácticamente no se han registrado lluvias, por lo que los datos están muy por debajo de la media del periodo 1991-2020.

Los embalses

En cuanto a los embalses, tanto el de Úzquiza como el de Ebro están por encima del volumen que almacenaban hace un año, pero también por encima de la media de los últimos cinco y diez años. En cambio, el de Arlanzón está un poco por debajo de las reservas del año pasado y de la media de los últimos diez años.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a la que pertenecen los embalses de Arlanzón y Úzquiza, confirma un alto volumen de reservas en los embalses, lo que constituye un buen punto de partida para el próximo año, aunque se está pendiente de la meteorología de los próximos meses. Ya que se llega al inicio del año hidrológico con un cierre seco en la provincia de Burgos, con unos meses de agosto y septiembre secos, con precipitaciones acumuladas inexistentes o muy por debajo de la media del periodo de referencia (1991-2020).