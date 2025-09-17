El brusco cambio de tiempo que traerá el otoño a Burgos: lluvia y desplome de temperaturas Los expertos de Aemet y Meteored prevén lluvias, tormentas y un descenso en los termómetros a partir de este fin de semana

Las temperaturas se desplomarán diez grados o más en la provincia de Burgos este fin de semana.

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:31

Pese a que el mes de septiembre está dejando temperaturas veraniegas durante los últimos días en la provincia, el otoño entrará de forma brusca y con puntualidad este fin de semana en Burgos. Así lo prevén los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, y también los de Meteored, que coinciden en un desplome de las temperaturas a partir del domingo.

Según Meteored, el verano astronómico se despedirá con un cambio radical: «la llegada de un frente que traerá más nubosidad, lluvias en varias zonas y un descenso acusado de las temperaturas, marcando así el inicio de un patrón más propio del otoño». Un descenso generalizado en el país y con especial incidencia en la provincia, no en vano Burgos pasará sobrepasar con holgura los 30 grados durante el jueves, el viernes y el sábado, a no superar los 16 de máxima el domingo.

También se esperan lluvias desde el sábado por la tarde en la capital, que podrán prolongarse hasta el lunes. Las mínimas serán frías, de 12 grados el sábado a solo 7 grados el lunes.

Esta entrada del otoño se verá favorecida por un chorro polar «muy ondulado» que favorecerá la llegada de una masa de aire frío, «con un descenso acusado de las temperaturas desde el sábado», informa Meteored.

En la provincia la tendencia será la misma: lluvias y frío otoñal. Aranda de Duero cerrará sus fiestas patronales este fin de semana con chubascos y un descenso en los termómetros. La capital ribereña acusará un bajón de diez grados entre el sábado (se esperan 30 de máxima) y el domingo (no se superarán los 20 grados).

Las precipitaciones podrán llegar a Aranda el viernes por la tarde y se prolongarán a lo largo del sábado y del domingo. Según Aemet, el lunes también podría llover.

En Miranda de Ebro también se hará notar el cambio de estación de forma muy drástica porque, según Aemet, el sábado el mercurio alcanzará los 32 grados y el domingo no pasarán de 18. Las lluvias, al igual que en el resto de la provincia, se esperan desde el viernes por la tarde y se prolongarán hasta el lunes.