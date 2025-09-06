Burgos registra el doble de muertes por calor pese al frío mes de julio de 2025 40 personas fallecieron en la provincia por causas atribuibles a la temperatura; la mayoría, mujeres. En 2024 fueron 18 en total

El verano de 2025 se ha llevado consigo a 40 burgaleses. Son personas que han fallecido durante el periodo estival, desde el 15 de mayo hasta el 1 de septiembre, en la provincia de Burgos y por causas atribuibles a las altas temperaturas.

La primavera se marchó el sábado 21 de junio, pero las temperaturas ya marcaban cifras veraniegas en Burgos. Tanto que a finales de ese mes se vivió una ola de calor que precedió a un julio más frío que junio por primera vez en 22 años. Después, tras una primera semana de agosto fresca, el calor volvió a apretar, siendo el más cálido de la década, hasta entrar en septiembre a temperaturas más otoñales.

Durante ese periodo, en la provincia de Burgos han fallecido 1.238 personas. De ellas, 40 decesos se atribuyen a las altas temperaturas. Así lo estipula el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), que observa las muertes registradas en España y señala las que encajan en fallecimientos ligados a las temperaturas extremas. Lo actualiza el organismo público Instituto de Salud Carlos III.

Según el índice MoMo, en la provincia de Burgos han fallecido por calor, desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre de 2025, 71 personas. De esas, 40 se han registrado en periodo estival; es decir, el 56,33%. Además, se observa que la mayoría de los decesos ligados a altas temperaturas son mujeres.

El doble de muertes que en 2024

Las muertes por calor han doblado en 2025 las cifras del año pasado. Esta relación no sólo se ha experimentado en los fallecimientos registrados en época estival (del 15 de mayo hasta el 1 de septiembre); sino también en los que aglutinan desde el 1 de enero hasta el primer día de septiembre.

Por ejemplo, en 2024 fallecieron 1.416 personas en periodo estival y, de ellas, 18 muertes se relacionaron con las altas temperaturas (el 1,27%). Durante el mismo tiempo de 2025, en Burgos han fallecido 1.238 personas, pero son 40 los decesos relacionados con el calor ( 3,23%), tal y como indica el MoMo y se muestra en este gráfico:

Esta relación supone un aumento de las muertes relacionadas con las altas temperaturas del 222% en un año, situación que también se repite en Burgos respecto a los fallecimientos registrados desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre.

En este caso, en 2024 se contabilizaron 2.730 muertes en ese periodo, según MoMo. De estos decesos, 35 fueron atribuibles a altas temperaturas (1,28%). Este porcentaje sigue la línea del periodo estival del año pasado. Por otro lado, en 2025 en el mismo tiempo han fallecido 2.841 personas. De ellas, 71 se han relacionado con el calor; es decir, el 2,50%, una cifra algo inferior a la del verano de 2025.

Las mujeres mueren más por calor

En Burgos mueren más mujeres por calor que hombres. Así lo certifica el sistema MoMo, que indica que, en lo que va de año 2025, en la provincia han fallecido 45 féminas y 26 varones. En el periodo estival se repite el patrón, con 27 fallecimientos de ellas y 13 de ellos.

Además, este suceso se reitera cada año. En 2024 fallecieron 22 mujeres y 13 hombres. Asimismo, entre el 15 de mayo y el 1 de septiembre del año pasado se contabilizaron doce decesos de mujeres y seis de hombres. En este gráfico se puede ver una comparativa por año y género:

Pero, ¿por qué afecta más el calor a las mujeres? El llamado «estrés térmico» afecta, sobre todo, a personas mayores y de núcleos urbanos, según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC). Asimismo, son las mujeres las que expresan «más experiencias» relacionadas con el calor, como «sudoración, hinchazón, debilidad, pesadez, dolor de cabeza o disminución del apetito», explican los autores del estudio.

La mayoría de los fallecidos supera los 65 años

Del mismo modo que se ha demostrado que a las mujeres les afecta más el calor, especialmente en entornos urbanos, también se ha argumentado que las personas mayores son más sensibles a las altas temperaturas. En concreto, a un 89% de los encuestados por la UOC y residentes en Madrid les afectaba el calor.

En las muertes atribuibles a las altas temperaturas también queda demostrada esta teoría. En la provincia de Burgos, por ejemplo, 51 de las 71 personas fallecidas en 2025 por causas relacionadas con el calor eran mayores de 85 años. En el periodo estival, 30 de las 40 personas muertas superaban también esa edad, según MoMo.

Cabe destacar que, en los primeros ocho meses de 2025 (hasta el 1 de septiembre), se ha registrado en Burgos el deceso de un varón con edad comprendida entre los 15 y los 44 años por causas atribuibles al calor. Asimismo, un hombre y una mujer con edades entre los 45 y los 64 años también han fallecido por las mismas razones; esta última, la única en periodo estival.

Burgos, en la media de muertes por calor de Castilla y León

Burgos ha registrado, en 2025, 71 muertes atribuibles al calor; 40 de ellas en periodo estival. Sin embargo, al compararla con el resto de provincias de Castilla y León, la provincia se queda en mitad de la tabla, dado que la media de fallecimientos por territorio es de 39,22.

En total, en el periodo estival de 2025 se han contabilizado 353 fallecimientos atribuibles al calor en Castilla y León, como se contempla en el siguiente gráfico:

Lidera la lista de decesos atribuibles a altas temperaturas Palencia, con 62 fallecimientos, seguida de Valladolid, con 56. En el otro extremo se encuentra Soria, que ha contabilizado nueve decesos, seguida de León, que ha sumado 21, según el MoMo.

