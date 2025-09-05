17 días por encima de los 30 grados: Burgos cierra el agosto más cálido de la década La temperatura media del mes alcanzó los 22,8 grados, la más alta desde 2015, con olas de calor que dejaron hasta 12 jornadas seguidas por encima de los 30

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:26

La provincia de Burgos está registrando un verano variopinto. Junio fue más caluroso que julio por primera vez en 22 años. Y agosto ha acabado siendo más cálido que ambos meses. La temperatura media de agosto se ha situado en 22,8 grados. Esto también supone que la temperatura media de agosto ha aumentado en 2,6 grados en la última década. En 2016 la temperatura media de este mes fue de 20,2 ºC.

Los 22,8 grados de temperatura media de este agosto son la temperatura media más alta que ha registrado este mes desde 2015, último año del que se han extraído datos. Estos 22,8 ºC se obtienen de los datos de temperatura media arrojados por las estaciones meteorológicas de Burgos, Aranda y Miranda.

Temperaturas máximas y mínimas

La temperatura media máxima en Burgos ha sido de 31 grados. Hay que tener en cuenta que durante 17 días la máxima estuvo por encima de los 30 grados. Además, durante 19 días, la temperatura mínima no bajo de los doce grados en el mes que acabamos de terminar.

El calor no dio tregua desde el seis de agosto hasta el 18, doce días seguidos con máximas por encima de los 30 grados y mínimas que no bajaron de los doce. Esos días la temperatura media no bajó de los 20 grados.

El calor dio una tregua de cinco días, con máximas entre 22 y 24 grados. Pero regresó el calor, cuatro días con temperaturas máximas por encima de los 30 ºC. Aunque aquí, la diferencia térmica ya iba en aumento y las mínimas descendieron más que a mediados de agosto.