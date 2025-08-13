BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mediciación de la temperatura realizada por personal sanitario. Fotos CCOO

CCOO denuncia condiciones insalubres por calor extremo en centros de salud de Burgos

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León alerta de que varios centros de salud de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos han alcanzado hasta 34ºC en su interior

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:48

Durante las últimas semanas, numerosos centros de salud de la provincia de Burgos han registrado temperaturas muy superiores a lo permitido por la normativa vigente, alcanzando hasta los 34ºC. Esta situación, según denuncia la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León, afecta gravemente tanto al personal sanitario como a los pacientes que acuden a estos espacios.

El sindicato informa que el personal sanitario ha reportado malestar, fatiga y dificultad para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad. Asimismo, usuarios han mostrado su incomodidad al esperar en salas sin una ventilación ni climatización adecuadas. Las denuncias ya han sido comunicadas a la unidad de Salud Laboral y a la propia Gerencia de Atención Primaria, utilizando los canales oficiales establecidos.

El Real Decreto 486/1997, que regula las condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo, establece un rango térmico de entre 14 y 25ºC. No obstante, las temperaturas en varios centros han superado ampliamente ese margen, lo que representa un incumplimiento claro de la normativa vigente y una amenaza directa a la salud de trabajadores y usuarios.

Desde CCOO se recuerda que el actual contexto de crisis climática conlleva olas de calor cada vez más frecuentes e intensas. Por ello, resulta incomprensible que centros sanitarios, que deberían ser espacios seguros, no cuenten con sistemas de climatización eficientes que eviten los riesgos derivados del calor extremo.

La Federación exige que la Gerencia de Atención Primaria tome medidas urgentes y efectivas para corregir esta situación. Entre ellas, la reparación o instalación inmediata de sistemas de climatización, una ventilación adecuada y el control riguroso del cumplimiento de los valores límite legales de temperatura en interiores.

«La salud de quienes cuidan y de quienes son atendidos debe ser prioritaria. No podemos permitir que el calor se convierta en un riesgo añadido en un centro sanitario», destacan desde CCOO.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos
  2. 2 Muere un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento
  3. 3 Rescatados dos escaladores en Burgos al quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata
  4. 4 Adiós a Martiniano Palomero, pionero en llevar la gastronomía arandina por España y el mundo
  5. 5 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  6. 6 Tensión entre varias calles de Burgos y el Ayuntamiento por la limpieza de los espacios particulares de uso público
  7. 7 La Diputación de Burgos quiere contar con Felipe VI para el eclipse de sol de 2026
  8. 8 La iglesia de Miranda que mira al siglo XXI gracias a un atrevido mural y a la fe de un joven cura de Burgos
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta CCOO denuncia condiciones insalubres por calor extremo en centros de salud de Burgos

CCOO denuncia condiciones insalubres por calor extremo en centros de salud de Burgos