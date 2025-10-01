La falta de lluvias pone en jaque a la campaña micológica en Burgos Micocyl aún no da por perdida la campaña, pero ya va con mucho retraso y su salvación parcial dependerá de la meteorología

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:12 Comenta Compartir

La cosa, de momento, pinta mal, aunque todavía se puede salvar parte de la situación. La escasez de lluvias de los últimos meses ha impedido la proliferación de setas en la práctica totalidad de la provincia de Burgos y, por el momento, la campaña micológica de otoño está completamente paralizada.

Así lo aseguran a día de hoy los aficionados a la recogida de setas y así lo confirman también fuentes de Micocyl, que reconocen que las previsiones a estas alturas de temporada son muy malas. «No ha llovido prácticamente nada en verano, más allá de unas gotas en septiembre», y eso es clave para el crecimiento de las diferentes especies de setas, explican desde el organismo.

Así, en algunas zonas de la provincia de Burgos, la recogida ha sido «testimonial y muy puntual»; en otras, directamente, no hay ni una seta que recoger. Y si no empieza a llover con cierta intensidad en las próximas semanas, la campaña será desastrosa.

De momento, eso sí, no se da del todo por perdida, aunque ya va con retraso. «El año pasado, la campaña de recogida, que fue muy buena, ya estaba a pleno funcionamiento a estas alturas», aunque «la tendencia» de los últimos años apunta a un «retraso paulatino» del punto álgido. Hasta hace no mucho, ese momento solía llegar en torno al puente del 12 de octubre; en los últimos ejercicios, sin embargo, se ha desplazado hasta el puente de Todos los Santos.

Sea como fuere, y más allá de ese retraso, queda por ver si se puede salvar la campaña de este año, aunque sea de manera parcial. Eso dependerá fundamentalmente de la meteorología.

Lluvias y temperatura

En primer lugar, tiene que llover. Y tiene que hacerlo con abundancia. No en vano, después tantos meses sin agua, las precipitaciones superficiales no son capaces de dotar al terreno de la suficiente humedad para que buena parte de las especies micológicas crezcan como es debido.

A mayores, las temperaturas mínimas deberían mantenerse en los niveles actuales. Si se desploman o se registran heladas, el crecimiento de las setas también se verá directamente afectado.

En todo caso, según apuntan desde Micocyl, de trata de una situación «generalizada» en buena parte del territorio de la comunidad autónoma, una de las mayores referencias del sector micológico en España.

Mientras tanto, eso sí, desde la organización siguen trabajando en la formación y ya tienen varios cursos programados en la provincia de Burgos en las próximas semanas. La diea es sencilla: si no hay setas, que al menos haya formación para mejorar las campañas de los próximos años.

Temas

Micología

Setas