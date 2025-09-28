La Denominación de Origen Arlanza cree que podrían recoger una tonelada durante esta vendimia La calidad de la uva se espera que sea similar a la del pasado año, aunque los viticultores confían en lograr una mayor cantidad que en la anterior recogida

BURGOSconecta Burgos Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:23 Comenta Compartir

El presidente de la Denominación de Origen (DO) Arlanza, Ramiro García, ha afirmado esta mañana que se prevé recoger en la campaña de 2025 un millón de kilos de uva. Los viticultores confían en que se conseguirá una mayor cantidad que en la recogida durante el pasado curso. Eso sí, con una calidad similar a la del año 2024.

En algunas de las bodegas ya se ha comenzado con esta tarea, aunque el pico de actividad de la vendimia se esperaba para este fin de semana y el siguiente. Durante estas fechas, los negocios pondrían su foco de atención en la recogida de los blancos y rosados, y en el primer fin de semana de octubre lo harían en el resto de variedades.

García, además, ha apuntado que «la calidad de la uva es la que estábamos previendo. Buena maduración y condiciones sanitarias muy buenas», añadiendo que el frío de los últimos días ha condicionado favorablemente a la fruta.

La Fiesta de la Vendimia se celebrará en Lerma entre el 18 y el 19 de octubre

Después de que el año pasado la tradicional Fiesta de la Vendimia se celebrara en la capital burgalesa, este año se vuelve a trasladar a un pueblo, como solía hacerse anteriormente.

En esta ocasión, se celebrará su edición de 2025 en las calles de la villa de Lerma, en nuestra provincia. Se celebrará durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre.

Situación paradójica para la Denominación de Origen Arlanza

Por una parte, tal y como señalan desde la Denominación de Origen, hay una «caída de consumo generalizada» debido a la situación económica que hay a nivel mundial y con el importante adyacente de los aranceles de Estados Unidos.

Sin embargo, Arlanza no se ha visto tan afectado por esto. Esto, tal y como apunta su presidente, viene justificado por su mercado habitual, ya que sus ventas son muy pequeñas a nivel de exportación, y la mayoría de las ventas son a kilómetro cero o mercado nacional. Por eso, señala que Arlanza está viviendo un «momento dulce», ya que cada vez hay más gente que está dándole una oportunidad a los vinos de esta DO.

Temas

Vino