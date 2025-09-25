Burgos celebrará su primer Festival de la Morcilla en octubre La plaza del Rey San Fernando será el lugar para celebrar más de 30 actividades, incluido un concurso amateur de tapas, los días 24, 25 y 26

La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos organizará los días 24, 25 y 26 de octubre la I Edición del Festival de la Morcilla de Burgos, en la Plaza del Rey San Fernando, con el objetivo de situar este evento como referencia anual de atracción turística de la ciudad. El proyecto cuenta con la colaboración de la I.G.P Morcilla de Burgos, las Denominaciones de Origen de Ribera y Arlanza, con el club de Calidad de la Diputación de Burgos 'Burgos Alimenta', la Escuela de Hostelería de Burgos y con Coca Cola.

La Federación, a través del convenio de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento de Burgos, ha diseñado una iniciativa única y que pone en valor el producto gastronómico estrella e identitario de este territorio y a los profesionales de la hostelería. A lo largo de tres días, el Festival situará a la morcilla como eje argumental de un programa de más de 30 actividades con coloquios, exhibiciones de cocina, talleres, catas, feria de productores de morcilla y bodegas, degustaciones, talleres, ruta gastronómica y conciertos. Además ,se celebrará el I Concurso Nacional de Tapa con Morcilla para profesionales y amateurs.

Los cocineros con estrella Michelín de Burgos, Ricardo Temiño, Miguel Cobo y Alberto Molinero serán los grandes protagonistas con sus creaciones, que se podrán degustar, así como otros chefs de la ciudad que presentarán ideas culinarias con la morcilla como ingrediente principal. Para esta edición, la cocina invitada será la de León y Zamora, que mostrarán una morcilla distinta a la de Burgos, a través de creaciones culinarias. Todo ello será el sábado 25 de octubre.

Al mismo tiempo, la Federación diseñará con los establecimientos de la ciudad una ruta gastronómica de la morcilla con tapas y menús especiales, siempre maridados con vinos de Ribera y Arlanza.

El viernes por la tarde es el turno de los coloquios, que llevarán por título 'IGP Morcilla de Burgos, Pasado, presente y futuro', 'Morcilla y vino de Ribera y Arlanza, fusión perfecta' y 'Morcilla lab, la tradición es vanguardia'.