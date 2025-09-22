El Ayuntamiento de Aranda amplía su oferta de visitas a bodegas subterráneas Ha firmado un convenio con tres peñas de la ciudad para abrir al público, durante los fines de semana, este singular patrimonio vinculado a la cultura del vino

Era una de las asignaturas pendientes, mostrar el patrimonio más singular de Aranda de Duero a los visitantes. A partir de ahora, algunas de las bodegas subterráneas más significativas de la ciudad se abrirán al público, después del acuerdo alcanzado entre la concejalía de Turismo y tres peñas de ciudad.

Desde el próximo fin de semana, el Ayuntamiento de la capital ribereña brindará la posibilidad de acceder a esas construcciones históricas vinculadas a la cultura del vino. En concreto, se ofertarán visitas a las bodegas propiedad de las peñas Tierra Aranda, El Chilindrón y Taurina, en itinerarios guiados por los socios de los diversos colectivos. Los recorridos serán gratuitos, para un máximo de 25 personas, y las inscripciones se realizarán en la Oficina Municipal de Turismo, situada en la plaza Mayor.

La propuesta presenta dos visitas diarias durante el sábado y domingo, a las 12:00 y 13:00 horas. Se seguirá un calendario consensuado y, cada fin de semana abrirá sus puertas una de las bodegas. La cita se inaugurará los días 27 y 28 de septiembre, con las visitas a la bodega de la peña Tierra Aranda del siglo XIV, conocida como 'Bodeguilla de Requejo' y situada en la plaza del Trigo.

Desde el Consistorio arandino se lanzó la oferta de colaboración a las nueve peñas de la ciudad, y finalmente tres colectivos optaron por unirse al proyecto. De cara al futuro, se estudia la posibilidad de poder ampliar la oferta. Según el convenio de colaboración, cada peña recibirá una compensación económica por cada fin de semana, justificando al final del año con el resto de las actividades que se realizan.

Con esta nueva propuesta, se amplía la oferta de visitas a bodegas subterráneas por parte del Ayuntamiento arandino. Hasta ahora, estaban abiertas al público las bodegas municipales de Las Ánimas, convertida en museo, y Las Caballerizas, la única accesible que durante años fue utilizada como cárcel y hoy alberga parte del recorrido de las visitas teatralizadas al casco histórico. Quedaba pendiente, la oferta pública de los usos y conservaciones más tradicionales.

Arquitectura etnológica

Son únicas y singulares por muchos factores. Su profundidad, su extensión, su situación en el centro de la ciudad, su comunicación y su antigüedad, conforman la seña de identidad de las bodegas tradicionales de Aranda de Duero. Dicen, que la ciudad subterránea que se esconde debajo de la villa burgalesa guarda el alma de la ciudad y también el motor económico, porque el sector del vino ha sido la actividad más importante de Aranda durante toda su historia.

Nunca fueron concebidas como lugares de refugio, ni pasadizos para escapar de la villa, sino para servir de almacenamiento a las cada vez mayores cosechas de vino en la Edad Media. Esa es la historia real de las cuevas entrelazadas en profundidad que conforman siete kilómetros de ciudad subterránea bajo el casco histórico, debajo de los edificios del centro de la ciudad.

Durante años se especuló sobre su origen, sus motivos; se llegó a atribuir su autoría a los romanos o árabes y se fantaseó con una actividad defensiva en caso de un ataque enemigo. Todo ello, fruto del desconocimiento, ya que la respuesta real es la vinculación de la ciudad a la elaboración de vino que ha dado como premio esa seña joya patrimonial.

En el subsuelo existen un total de 135 bodegas catalogadas que se construyeron entre los siglos XII y XVII. Cuentan con una profundidad de entre 8 y 11 metros, una media de 2,80 metros de ancho y tres de alto y poseen la declaración como Bien de Interés Cultural. Bajadas estrechas con escaleras de piedra y con una pendiente considerable, zarceras, sumideros excavados entre la pared y el suelo de las naves y bóvedas de arcilla presiden esta arquitectura etnológica.