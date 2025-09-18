Las bodegas y el plano de Aranda de 1503 centrarán la experiencia de realidad aumentada Son dos de los recursos turísticos más relevantes en la Ribera del Duero y constituirán una experiencia única. Estarán listas en algo más de medio año

Julio César Rico Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:17

El Ayuntamiento de Aranda de Duero quiere ofrecer a turistas y ciudadanos de la villa una experiencia de realidad virtual inmersiva centrada en sus bodegas subterráneas y en el plano de Aranda de 1503. Se trata de una tecnología inmersiva que se quiere ubicar en el Centro de Recepción de Visitantes que se está construyendo en los Jardines de don Diego.

En este, espacio, en su planta baja, se va a ubicar la oficina de turismo y un gran espacio en el que crear un ámbito que sorprenda al visitante, utilizando tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. El interés municipal es contar con la posibilidad de realizar un viaje en el tiempo que traslade al visitante a la villa ribereña de principios del siglo XVI a través de una especie de túnel del tiempo. Así se podrá visitar la villa a través del Plano de 1503, que se conserva en el archivo.

El plano de 1503 es una de las representaciones urbanas más antiguas de Europa y traza con exactitud la planimetría de la villa en esa época. Es el primer plano urbano en color que se dibujó en España de forma cenital, lo que facilita el desarrollo digital inmersivo. La idea es que el visitante interactúe con lo que va a contemplar.

En ese mismo espacio, la idea del Ayuntamiento de Aranda es incluir una visita virtual interactiva a las bodegas subterránea de la villa. Suponen un recurso turístico diferenciador en el municipio porque se caracteriza por tener una red subterránea bajo el centro histórico que cuenta con siete kilómetros de galerías, y es de las más antiguas de España, porque está datada entre los siglos 12 y 13. Unas galerías que fueron construidas para guardar las grandes cosechas que se producían en la localidad en esas épocas.

La mayor parte de las bodegas son privadas. Esta circunstancia «dificulta su acceso y visualización». Del mismo modo el acceder es complicado porque se encuentran entre 10 y 14 metros de profundidad y no, todo el mundo puede bajar hasta estas cotas.

Por tanto, se pretende acercar el conocimiento de este recurso turístico a todas las personas, independientemente de su edad y capacidad física. Se plantea que por medio de la realidad virtual y aumentada se pueda incluir una visita que permita una experiencia turística completa a todos los colectivos de las bodegas subterráneas facilitando así su accesibilidad.

Este proyecto está incluido en Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Aranda Ciudad Subterránea adscrito al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation, por un importe de162.420 euros y un plazo de ejecución de seis meses.