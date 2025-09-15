BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Curso de elaboración de quesos. Asociación Ábrego

El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos

La asociación Ábrego organiza esta formación en Villarcayo del 22 al 27 de septiembre

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:19

Elaborar quesos es un arte. Tratar la leche, añadir cuajo, cortar la cuajada, retirar el suero, curarlo... Son decenas de factores los que intervienen en el proceso, una labor que ahora se puede aprender en un pueblo de Burgos de forma gratuita.

Se trata de un curso que se celebrará en Villarcayo del lunes 22 al sábado 27 de septiembre. Lo organiza la asociación Ábrego y las lecciones serán impartidas por una pequeña cooperativa de quesos, Ugala, formada por tres integrantes.

Además de quesos ecológicos, los participantes en el curso también podrán aprender a elaborar otros productos lácteos artesanales, como la preparación de cuajadas, yogures o queso petit suisse. Todas las clases se realizarán en horario de tarde.

Noticias relacionadas

Así surgió el sueño de María y Moncef de abrir su quesería en un pueblo de Burgos

Así surgió el sueño de María y Moncef de abrir su quesería en un pueblo de Burgos

De la ruina a la esperanza: así salvó un pequeño pueblo de Burgos su quesería artesana

De la ruina a la esperanza: así salvó un pequeño pueblo de Burgos su quesería artesana

Además, el sábado 27 de septiembre se realizará una visita a La Lleldiría, fermentería artesanal situada en los Valles Pasiegos, donde los participantes podrá conocer otras formas de producción quesera vinculadas al territorio. Las personas interesadas en el curso de elaboración de queso ecológico en Villarcayo pueden apuntarse de forma gratuita a través de la página web de la asociación Ábrego.

Otras formaciones agrarias gratuitas

Además del curso de elaboración de productos lácteos, la asociación Ábrego ha preparado un ciclo de formaciones en materia agraria en la provincia de Burgos. También ofrecerá talleres de poda e injertos de frutales, permacultura, micología y ganadería regenerativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pequeño pueblo de Burgos olvidado donde nació el idioma de 600 millones de personas
  2. 2 La Primitiva vuelve a sonreír a Burgos con un premio de 553.000 euros
  3. 3 La localidad de Burgos donde más sube el precio de la vivienda en verano: un 5,5% en solo un mes
  4. 4 Cae la Catedral de cartón de Burgos: el arte efímero que emociona y deja huella en la ciudad
  5. 5 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  6. 6 Un duelo de locura en El Molinón acaba con el Burgos como ganador
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 14 de septiembre
  8. 8 Hildegarda de Bingen, la mujer que transformó el pensamiento medieval
  9. 9 Apuestas «emblemáticas» para impulsar la candidatura de Burgos a CapitalEuropea de la Cultura
  10. 10 Sin poder recoger el maillot de mejor joven y escondidos en su hotel: el final de la Vuelta para el Israel-Premier Tech

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos

El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos