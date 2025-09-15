El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos La asociación Ábrego organiza esta formación en Villarcayo del 22 al 27 de septiembre

Elaborar quesos es un arte. Tratar la leche, añadir cuajo, cortar la cuajada, retirar el suero, curarlo... Son decenas de factores los que intervienen en el proceso, una labor que ahora se puede aprender en un pueblo de Burgos de forma gratuita.

Se trata de un curso que se celebrará en Villarcayo del lunes 22 al sábado 27 de septiembre. Lo organiza la asociación Ábrego y las lecciones serán impartidas por una pequeña cooperativa de quesos, Ugala, formada por tres integrantes.

Además de quesos ecológicos, los participantes en el curso también podrán aprender a elaborar otros productos lácteos artesanales, como la preparación de cuajadas, yogures o queso petit suisse. Todas las clases se realizarán en horario de tarde.

Además, el sábado 27 de septiembre se realizará una visita a La Lleldiría, fermentería artesanal situada en los Valles Pasiegos, donde los participantes podrá conocer otras formas de producción quesera vinculadas al territorio. Las personas interesadas en el curso de elaboración de queso ecológico en Villarcayo pueden apuntarse de forma gratuita a través de la página web de la asociación Ábrego.

Otras formaciones agrarias gratuitas

Además del curso de elaboración de productos lácteos, la asociación Ábrego ha preparado un ciclo de formaciones en materia agraria en la provincia de Burgos. También ofrecerá talleres de poda e injertos de frutales, permacultura, micología y ganadería regenerativa.