Burgos marca una cosecha de récord con un 6,6% más de producción Hasta el 30 de julio, en la provincia se recolectaron casi dos millones de toneladas de cereal. Burgos es la provincia con más producción de Castilla y León, aunque su rendimiento se ha situado por debajo del vallisoletano

Sara Sendino Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:32

La cosecha de cereal de este 2025 ha marcado récords en Burgos. La provincia ha superado los registros de 2024 en cuanto a hectáreas sembradas, producción en toneladas (casi dos millones) y rendimiento medio de cada hectárea con 5.270 kilogramos de cereal.

La recogida de trigo y cebada ha sido, por tanto, muy buena, a pesar de eventos como las incesantes lluvias de junio. En ese mes, el pedrisco afectó más de 38.000 hectáreas en la provincia. Aún así, Burgos ha superado las cifras de 2024 y continúa liderando en Castilla y León en cuanto a superficie sembrada y producción. No ocupa el mismo lugar en el rendimiento medio por hectárea, donde Valladolid supera a Burgos por poco.

Más producción que en 2024

En 2025, los agricultores burgaleses recolectaron 1.916.346 toneladas de cereal. Comparada con la cifra de 2024, 1.797.993 toneladas, la producción de cereal en Burgos ha crecido un 6,6% en sólo un año.

Además, este aumento viene acompañado porque en la campaña de cereal que ha terminado se sembró más superficie en Burgos. El número de hectáreas que produjeron trigo y cebada ha crecido: de 342.110 en 2024 a 363.611 (un 6,29% más). En este gráfico se puede observar la relación de ambas:

Estos datos han sido facilitados por la Junta de Castilla y León y están actualizados a fecha de 30 de julio de 2025. Sin embargo, en algunas zonas de la provincia, la cosecha aún no había terminado en agosto. De hecho, en ciertas zonas de Burgos los agricultores han tenido problemas y apuros por falta de cosechadoras. Debido a estos inconvenientes, se presume que la cantidad de cereal cosechado sería superior al facilitarse también los datos de agosto.

Burgos cae a segunda posición en rendimiento medio

La provincia de Burgos lidera la tabla regional en cuanto a superficie sembrada. Es la que más extensión ha cosechado de cereal de toda Castilla y León, un 20% del total, como se observa en este gráfico:

Burgos también es la provincia donde más toneladas de trigo y cebada se han recolectado, superando en 271.126 toneladas a Valladolid, que queda en segunda posición. La provincia burgalesa produce, en total, el 22,81% del cereal de la región. En este gráfico se contempla:

Por otro lado, la Junta de Castilla y León también ha calculado el rendimiento medio de cereal; es decir, los kilogramos de trigo y cebada que se recogen en una hectárea. En este caso, la provincia de Burgos cae a la segunda posición, por detrás de Valladolid, aunque la diferencia entre ambas es de 35 kilogramos por hectárea (5.270 y 5.305, respectivamente):

El rendimiento del cereal en Castilla y León esta campaña ha registrado 4.626 kilogramos por hectárea. El de Burgos ha sido de 5.270 kilogramos por hectárea, por lo que es un 13,92% superior al de la media regional.

Un año de récord en toda Castilla y León

La campaña de cereal de 2025 ha marcado cifras históricas en Castilla y León. Se han recolectado 8.402.925 toneladas de trigo y cebada entre las nueve provincias. Es un 26% más que en el ejercicio anterior.

Asimismo, estos cereales se han sembrado en un total de 1.816.297 hectáreas, un 11,79% más que en la campaña de 2024. Por último, el rendimiento del cereal en Castilla y León este 2025 ha sido un 13% más que en la campaña pasada.

