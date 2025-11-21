La nieve complica la circulación en varias carreteras de Burgos El temporal afecta sobre todo a varias carreteras y puertos de montaña del norte de la provincia

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:03 | Actualizado 10:41h.

El primer temporal de nieve del año ya está en Burgos. Y aunque su intensidad, por el momento, no está siendo especialmente significativa, sí que está provocando algunas complicaciones en la red de carreteras de la provincia, fundamentalmente en Las Merindades y algunos puertos de montaña.

Como es habitual, la situación más complicada se está viviendo desde primera hora en la Cordillera Cantábrica. Allí, los tres puertos que conectan Espinosa de lo Monteros con Cantabria (Lunada, Estacas de Trueba y La Sía) mantienen activo el nivel rojo, por lo que está prohibida la circulación para los vehículos articulados y para turismos sin cadenas o neumáticos de nieve.

En la misma situación se encuentra la CL-629, en el tramo entre Cernégula y Valdenoceda, incluyendo el puerto de La Mazorra, y en el tramo comprendido entre Gayangos y Villacomparada de Rueda, en el entorno de Villarcayo.

Otras carreteras afectadas

Con menores incidencias, pero también con nieve y hielo, se encuentran ahora mismo varios tramos de diferentes vías de la provincia, como la N-627 en el entorno de Montorio, la N-623 en la zona de Quintanilla Escalada o en la N-234 entre Hortigüela y Sarracín.

En todo caso, y más allá de la situación concreta de estas vías, la nieve y el hielo están teniendo presencia en un buena parte de la provincia, afectando en menor grado a multitud de carreteras, por lo que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se recomienda extremar las precauciones.