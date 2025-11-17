Herida una mujer en un accidente de tráfico en Aranda de Duero La conductora de 59 años se salía de la vía el La Aguilera este lunes por la tarde

BURGOSconecta Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:54

Una mujer ha resultado herida este lunes por la tarde en un accidente de tráfico en Burgos. El suceso se ha producido a las 17:38 horas, momento en el que el 112 recibían una llamada alertando de que un coche se había salido de la vía en el kilómetro 6 de la BU-P-1102, frente al colegio San Gabriel.

El alertante solicitaba asistencia sanitaria para una persona herida, mujer de 59 años, que se hallaba consciente.

La sala de operaciones del 112 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar del accidente.