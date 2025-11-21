Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos El accidente, registrado a las 08:19 horas en el camino de Villargámar, involucró a dos turismos

Natalia Sáez Ursúa Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:37

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos registrada a las 08:19 horas de este viernes en el camino de Villargámar, a la altura del número 2, en Burgos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó recursos para atender a la mujer en el lugar del accidente, la cual se quejaba de dolor de espalda tras el impacto.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias exactas de la colisión.