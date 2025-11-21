BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos NBC

Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos

El accidente, registrado a las 08:19 horas en el camino de Villargámar, involucró a dos turismos

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:37

Comenta

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos registrada a las 08:19 horas de este viernes en el camino de Villargámar, a la altura del número 2, en Burgos.

Noticias relacionadas

Curioso rescate en Burgos para liberar a una nutria atrapada en un coche

Curioso rescate en Burgos para liberar a una nutria atrapada en un coche

Herida tras chocar contra un muro de la Facultad de Económicas en Burgos

Herida tras chocar contra un muro de la Facultad de Económicas en Burgos

Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos

Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó recursos para atender a la mujer en el lugar del accidente, la cual se quejaba de dolor de espalda tras el impacto.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias exactas de la colisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Curioso rescate en Burgos: policía, agentes medioambientales y hasta una grúa para liberar a un pequeño animal
  2. 2 El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel
  3. 3 Las puertas de Antonio López que pasan de largo por Santa María
  4. 4 Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil
  5. 5 La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos
  6. 6 A disposición judicial en Burgos por provocar un incendio con una barbacoa
  7. 7 Más de la mitad de los nacimientos en Burgos son ya fuera del matrimonio tradicional
  8. 8 El Burgos CF y la Diputación buscan nueva ubicación para la ciudad deportiva
  9. 9 Figoli plantea que las obras de El Plantío puedan comenzar al final de temporada 26-27
  10. 10 No todos los desodorantes son iguales: un experto da la claves para controlar el sudor y el mal olor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos

Herida en una colisión entre dos turismos en Burgos