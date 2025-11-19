Herida tras chocar contra un muro de la Facultad de Económicas en Burgos El accidente, registrado a las 08:16 horas, se produjo cuando el turismo se salió de la vía y chocó

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:37 | Actualizado 10:42h.

Una mujer de 63 años ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado a las 08:16 horas de este miércoles, 19 de noviembre en Burgos. El siniestro se produjo cuando el turismo que conducía se salió de la vía y chocó contra un muro en el acceso al aparcamiento de la Facultad de Económicas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de Emergencias Sanitarias, Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico. La mujer, que se encontraba consciente, fue atendida y posteriormente trasladada al Hospital de Burgos.

Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre las causas del accidente.