Intoxicada en un pueblo de Burgos por inhalación de gas de una estufa El suceso se produjo en una casa de La Vid y Barrio, en una casa donde había una estufa de carbó. Fue trasladada al hospital de Aranda

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:06

Una mujer de 41 años ha sido atendida y trasladada al hospital Santos Reyes de Aranda después de inhalar gas en una vivienda del pueblo de Burgos de La Vid y Barrios.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada a las 22.06 horas solicitando asistencia para una mujer que se había desvanecido en una estancia de una casa de este pueblo de la provincia de Burgos, ubicado en la comarca de La Ribera. Lo que comentaba el alertante es que en una casa de la calle Ronda del Río se había desvanecido una mujer, lo había hecho en una habitación donde estaba funcionando una estufa de carbón.

La afectada recupera la consciencia

Se sospecha que la paciente había inhalado monóxido de carbono. Cuando se produjo la llamada al 1-1-2 la mujer ya se hallaba fuera de la habitación y había recuperado la consciencia.

Se dio aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Guardia Civil (COS) de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de emergencias sanitarias, desde donde se envió una UVI móvil.

Finalmente, la afectada por esta inhalación, fue atendida y la vivienda y, posteriormente, trasladada al hospital Santos Reyes de Aranda.