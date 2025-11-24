BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. BC

Herido un motorista tras chocar contra un turismo en Burgos

El suceso ha ocurrido frente al centro de salud García Lorca

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:52

Un varón ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes, 24 de noviembre, en la ciudad de Burgos. En el suceso han colisionado una motocicleta y un turismo.

El accidente ocurría sobre las 14:38 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso proveniente de la calle Federico García Lorca, en Burgos. Frente al centro de salud un turismo y una motocicleta habían colisionado.

Fruto del accidente, el motorista, de unos 40 años, resultaba herido aunque se encontraba consciente. Al varón le atendía personal del centro de salud. Hasta el lugar acudía la Policía Local de Burgos, Policía Nacional y una ambulancia de Sacyl para evaluar y atender al motorista.

