BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Botín recuperado por la Policía tras el robo. BC

Detenidos en Burgos dos ladrones reincidentes tras ser sorprendidos con herramientas robadas

La Policía Nacional interviene en una disputa, en la que identifican a una pareja con numeroso historial delictivo que presuntamente acababan de robar en el interior de un coche

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron días atrás en Burgos capital a una pareja con múltiples antecedentes policiales tras ser sorprendidos portando herramientas que momentos antes habían sido robadas del interior de un coche estacionado en pleno casco urbano.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 17 de noviembre, cuando una patrulla de la Policía se personó en el rellano de un domicilio del barrio de Gamonal, donde se estaba registrando una discusión entre tres personas.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a las tres personas, dos de las cuales eran viejos conocidos de la Policía al contar con numerosos antecedentes y detenciones previas. En ese momento, los agentes se percataron de que los dos identificados, una pareja formada por un hombre y una mujer, portaban diferentes objetos, incluidas numerosas herramientas, cuyo origen no acertaron a concretar.

Más sucesos en Burgos

Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos

Detenidas cinco personas en Burgos por hurtos en áreas de servicio

Detenidas cinco personas en Burgos por hurtos en áreas de servicio

Detenido en Burgos por amenazar a varias personas con un gran cuchillo en las Bernardas

Detenido en Burgos por amenazar a varias personas con un gran cuchillo en las Bernardas

Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil

Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil

A la vista de su historial delictivo y con el objetivo de determinar su legítima procedencia, los efectos les fueron intervenidos. Poco tiempo después, la misma patrulla de la Policía Nacional localizó un vehículo estacionado en la vía pública con señales de haber sido robado, con la ventanilla delantera derecha rota y el interior revuelto.

Tras documentar la denuncia del propietario de dicho vehículo, el mismo reconoció las diversas herramientas y efectos intervenidos a los sospechosos como de su propiedad, siéndole entregadas en calidad de depósito.

El curso de las diligencias de investigación ha permitido atribuir a los dos detenidos su presunta participación en otro robo similar, en este caso en el interior de una furgoneta de reparto de una empresa de paquetería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Teresa García, la centenaria de Burgos a la que le hace feliz «llenar el merendero» con su familia
  2. 2 Una mujer resulta herida tras chocar con un camión en Burgos
  3. 3 Raúl Galán, director de la DGT en Burgos: «Han fallecido muchas personas poniendo los triángulos de emergencia»
  4. 4 Lluvia y fuertes rachas de viento: Aemet activa el aviso amarillo en Burgos
  5. 5 Muere José García, referente del fútbol base en Miranda
  6. 6 El local de Burgos que ha convertido el coleccionismo en un fenómeno intergeneracional: «Los futbolistas se lesionan y se retiran; los Pokémon, no»
  7. 7 Las masas forestales que serán restauradas en tres pueblos de Burgos para mejorar sus bosques
  8. 8 El origen incierto de uno de los apellidos nobles de la Península Ibérica
  9. 9 El Racing frena la trayectoria de un Burgos CF poco ambicioso
  10. 10 Intoxicada en un pueblo de Burgos por inhalación de gas de una estufa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenidos en Burgos dos ladrones reincidentes tras ser sorprendidos con herramientas robadas

Detenidos en Burgos dos ladrones reincidentes tras ser sorprendidos con herramientas robadas