Detenidos en Burgos dos ladrones reincidentes tras ser sorprendidos con herramientas robadas La Policía Nacional interviene en una disputa, en la que identifican a una pareja con numeroso historial delictivo que presuntamente acababan de robar en el interior de un coche

BURGOSconecta Burgos Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:44

Agentes de la Policía Nacional detuvieron días atrás en Burgos capital a una pareja con múltiples antecedentes policiales tras ser sorprendidos portando herramientas que momentos antes habían sido robadas del interior de un coche estacionado en pleno casco urbano.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 17 de noviembre, cuando una patrulla de la Policía se personó en el rellano de un domicilio del barrio de Gamonal, donde se estaba registrando una discusión entre tres personas.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a las tres personas, dos de las cuales eran viejos conocidos de la Policía al contar con numerosos antecedentes y detenciones previas. En ese momento, los agentes se percataron de que los dos identificados, una pareja formada por un hombre y una mujer, portaban diferentes objetos, incluidas numerosas herramientas, cuyo origen no acertaron a concretar.

A la vista de su historial delictivo y con el objetivo de determinar su legítima procedencia, los efectos les fueron intervenidos. Poco tiempo después, la misma patrulla de la Policía Nacional localizó un vehículo estacionado en la vía pública con señales de haber sido robado, con la ventanilla delantera derecha rota y el interior revuelto.

Tras documentar la denuncia del propietario de dicho vehículo, el mismo reconoció las diversas herramientas y efectos intervenidos a los sospechosos como de su propiedad, siéndole entregadas en calidad de depósito.

El curso de las diligencias de investigación ha permitido atribuir a los dos detenidos su presunta participación en otro robo similar, en este caso en el interior de una furgoneta de reparto de una empresa de paquetería.