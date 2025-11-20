BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de la Policía Local de Burgos BC

Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil

La Policía Local arresta a dos jóvenes por lesiones a un menor y a un hombre con una orden de detención

Burgos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:23

Tres detenidos en Burgos en distintas intervenciones policiales marcan la actividad reciente de la Policía Local en la capital. Dos de ellos son jóvenes de 15 y 18 años, señalados como presuntos autores de un delito de lesiones, mientras que el tercero, un hombre de 53 años, estaba reclamado por la Guardia Civil.

Las primeras detenciones se registraron el miércoles 12 de noviembre, tras recibir un aviso sobre una agresión en las inmediaciones de la plaza San Agustín. A su llegada, los agentes encontraron a un menor de 16 años con lesiones visibles. Según declaró la víctima, había logrado evitar un primer intento de agresión esa misma mañana cerca de su centro educativo.

Sin embargo, por la tarde fue interceptado nuevamente en la calle Barrio Gimeno, frente a un establecimiento de hostelería, donde resultó golpeado y sufrió la fractura de un vaso en la cabeza. Los presuntos agresores fueron identificados y localizados posteriormente, siendo detenidos por un presunto delito de lesiones.

La tercera detención tuvo lugar la madrugada del jueves 13 de noviembre en el Paseo del Espolón, cuando agentes de la Unidad de Protección Ciudadana observaron a dos hombres con actitud sospechosa. Tras su identificación, se comprobó que uno de ellos, un hombre multirreincidente de 53 años, contaba con una orden de detención emitida por la Guardia Civil por un presunto delito contra el patrimonio en un establecimiento del alfoz días antes.

La Policía Local procedió a custodiar al detenido, quien fue trasladado a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, en el marco de una intervención coordinada entre ambos cuerpos de seguridad.

