Cocaína, dinero y móviles aprehendidos durante el registro. Policía Nacional

Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína

La Policía Nacional intervino 11,17 gramos de cocaína, 420 euros en efectivo y dos teléfonos móviles. El detenido, con antecedentes, quedó a disposición judicial

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:57

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un joven por un presunto delito contra la salud pública. La intervención tuvo lugar sobre las 18 horas en una calle céntrica de la capital, cuando el sospechoso, conocido por antecedentes similares, intentó alejarse al percatarse de la presencia policial.

Durante el registro, se le incautaron 11,17 gramos de cocaína, 420 euros en efectivo y dos teléfonos móviles, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.

Delito contra la salud pública

Se le investiga por un delito contra la salud pública. Sobre las 18:00 horas del pasado 10 de noviembre, los policías observaron caminando por una céntrica calle de Burgos a esta persona, ya conocida previamente por su relación con la tenencia de sustancias prohibidas. Al observar a la dotación uniformada, el joven hizo un giro repentino, alejándose del vehículo policial, por lo que fue interceptado.

El registro

En el registro de sus pertenencias se le localizó un envoltorio de plástico cerrado, que contenía lo que resultaron ser 11,17 gramos de cocaína. Además, portaba 420 euros en efectivo en billetes de distinto valor facial, así como dos teléfonos móviles, todo ello del mismo modo intervenido.

El detenido, con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Te puede interesar

