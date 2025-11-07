BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 7 de noviembre
Sacyl ha enviado una ambulancia para atender al agente intoxicado en Villadiego. Álex López

Intoxicado un guardia civil de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda

El suceso se ha producido este viernes por la tarde en Villadiego, en una buhardilla situada junto al cuartel

Burgos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:58

Un agente de la Guardia Civil de Burgos ha resultado herido este viernes por la tarde cuando trataba de contener el incendio de una vivienda. El suceso se ha producido en Villadiego a las 19:54 horas de este viernes, momento en el que el 112 recibía una llamada alertando de que una casa se estaba quemando.

El aviso lo realizaba la propia Guardia Civil, dado que la vivienda se encuentra junto al cuartel en la calle Landete de la localidad burgalesa. Según los alertantes, había caído un rayo en la casa provocando que se iniciara el fuego en la buhardilla.

El 112 daba aviso a los Bomberos de Burgos, que movilizaban a su vez a los voluntarios de Villadiego.

Más tarde, solicitaban asistencia para un agente de la Guardia Civil que había resultado intoxicado mientras trataba de contener las llamas con un extintor. El 112 informaba a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar.

