Dan el alto a dos conductores que cuatriplicaban la tasa de alcoholemia en Aranda

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:20 | Actualizado 19:50h. Comenta Compartir

La Policía Local de Aranda dio el alto este fin de semana a dos conductores que, tras realizar infracciones de tráfico, cuadriplicaron la tasa de alcoholemia tras realizarles la prueba. Según informa la Comisaría de la capital ribereña, el pasado fin de semana se instruyeron cuatro atestados por arrojar resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

El sábado, a las 2:45 horas, un conductor arrojó un resultado que cuadruplicaba la tasa máxima permitida, tras realizar la prueba motivada por una cometer una infracción de tráfico en la Avenida de El Montecillo, observada por una patrulla de Policía Nacional. Por otro lado, sobre las 7:55 horas y tras producirse un accidente de carácter leve en la Carretera de la Aguilera, a la altura Pascual, el conductor implicado arrojó un resultado positivo presentando síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

A las 11:50 horas, en la Avenida de Castilla, un conductor cometía una infracción ante la presencia de una patrulla. Al proceder a denunciar al conductor, eran notorios los síntomas de embriaguez que presentaba, por lo que se procedió a realizar la prueba de alcoholemia, cuadruplicando la tasa máxima permitida.

El domingo, una patrulla de Policía Nacional evitó un accidente contra un vehículo en la Glorieta de la Cruz Roja, cuyo conductor se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. A la llegada de Policía Local, y realizada la prueba de alcoholemia, el conductor infractor arrojó un resultado positivo, triplicando la tasa máxima permitida.

A mayores, en los tres controles realizados el fin de semana, al que accedieron 49 conductores, uno de ellos dio positivo en la prueba de alcoholemia, siendo denunciado administrativamente.