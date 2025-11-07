Herida una mujer tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos El suceso ha ocurrido pasadas las once de la mañana del viernes

Sara Sendino Burgos Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:51

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido durante la mañana del viernes, 7 de noviembre, en Burgos. El suceso ha ocurrido sobre las once de la mañana.

A esa hora, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca de una salida de vía de un turismo. Había ocurrido instantes antes en la carretera BU-11, en la circunvalación de Burgos, en el punto kilométrico 2. En la noche del miércoles también se producía otra salida de vía en la misma carretera.

Fruto del accidente, una mujer de unos 45 años resultaba herida. Hasta el lugar han acudido la Policía Local de Burgos, Policía Nacional y una ambulancia de Sacyl.