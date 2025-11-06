Herida una mujer al ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos El accidente se ha producido en la plaza Foramontanos a las 14:24 horas este jueves

BURGOSconecta Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:02 Comenta Compartir

La jornada de este jueves deja un nuevo atropello en la ciudad de Burgos. En esta ocasión, el suceso se ha producido cuando un turismo maniobraba marcha atrás en una plaza. El 112 recibía una llamada a las 14:29 horas alertando del accidente en la plaza Foramontanos.

El alertante indicaba que un coche había atropellado a una mujer mientras daba marcha atrás y solicitaba asistencia para la herida, que presentaba dolor en la pierna.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado la Policía Local de Burgos y una ambulancia de Sacyl para atender a la víctima, una mujer de 42 años que se quejaba de una de sus piernas.

La sala de operaciones del 112 también ha dado aviso a la Policía Nacional.