Tres jóvenes heridos en dos accidentes durante la noche en Burgos Los dos sucesos se produjeron por salida de vía y los implicados fueron trasladados al hospital de Burgos

Sara Sendino Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Tres personas han resultado heridas durante la noche del miércoles al jueves 6 de noviembre en la provincia de Burgos. Los sucesos se produjeron a las 22:27 horas y sobre las 4:25 de la madrugada.

El primer accidente se produjo minutos antes de las 22:30 del miércoles en la circunvalación de Burgos. Un turismo se salía de la vía en el kilómetro 3 de la carretera BU-11.

En la llamada al servicio de Emergencias 1-1-2 se solicitaba asistencia para una joven de 27 años, que se encontraba mareada. Al lugar acuden la Policía Local de Burgos, Policía Nacional y Sacyl, que asisten a la herida. Posteriormente es trasladada al hospital de Burgos.

Por otro lado, ya en plena madrugada, una furgoneta se salía de la vía. Ocurría sobre las 4:25 horas en el kilómetro 230 de la autovía A-1, en el término municipal de Sarracín. Fruto de este accidente resultaban heridas dos personas.

Hasta el lugar se desplaza la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl, que atiende a un varón y una mujer de 21 años. Finalmente, ambos jóvenes son trasladados en ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital de Burgos.