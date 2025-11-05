BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl. BC

Herido un ciclista en un accidente en Burgos

Un varón de unos 25 años tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:48

Un ciclista de 25 años ha resultado herido como resultado de una colisión con un turismo en la tarde del miércoles 5 de noviembre en la capital provincial. Se trata del segundo incidente de características similares en el mismo día.

A las 18:55 horas, el Servicio de Emergencias 112 recibía el aviso del choque en la avenida Cantabria de Burgos. En el aviso se detalla que el varón que iba en bicicleta estaba herido pero consciente.

Ante dicha información, se han desplazado a la transitada calle de Burgos el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y a Emergencias Santiarias, Sacyl, que ha enviado medios para tratar al herido.

