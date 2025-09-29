BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 29 de septiembre
La construcción del carril bici ha modificado la estructura de la avenida. GIT

Las bicicletas ya pueden rodar por el carril bici de la avenida Constitución

Padecasa culmina con varias semanas de retraso la construcción del carril bici

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:26

Se ha hecho esperar, pero ya es una realidad. Desde hace unos días, las bicicletas ya pueden usar con normalidad el nuevo carril bici de la avenida Constitución.

Aunque con retraso, Padecasa, empresa adjudicataria de la obra, culminó la semana pasada los trabajos y dejó plenamente operativo el nuevo carril bici, planteado tiempo atrás por la junta del Distrito Este al considerar necesarios nuevos itinerarios ciclistas en Gamonal.

Tras recoger el guante de la Junta de Distrito, el Ayuntamiento impulsó un proyecto presupuestado en casi 820.000 euros y adjudicado a finales de 2024 a Padecasa por algo más de 660.000. La empresa entró a trabajar en los primeros compases del año, pero la ejecución de las obras no mantuvo el ritmo previsto.

Así, la propia empresa solicitó meses después al Ayuntamiento de Burgos una prórroga del plazo de ejecución que finalmente incluso se ha superado en varias semanas, en las que los operarios han tenido que acelerar hasta culminar y entregar las obras.

El proyecto ha cambiado parte de la fisionomía de la propia avenida. No en vano, el carril se ha construido manteniendo el diseño de las últimas vías ciclistas implantadas en Burgos, esto es, con un carril a cota de calzada, pero segregado del tráfico rodado.

Esa circunstancia ha obligado a eliminar uno de los dos carriles para el tráfico operativos hasta ahora en dirección a Capiscol, modificando también algunos giros y los enlaces con la calle Vitoria y la avenida Derechos Humanos.

